院舍縱火｜涉院舍縱火圖殺院友　曾殺稚子8旬翁認4罪囚10年

▲ 深水埗安老院去年發生縱火案。（資料圖片）

居於院舍的82歲無業老翁，於2023年初無故燃點床單後，再將點燃報紙拋向毗鄰長期臥床院友床上企圖謀殺，並拳毆另一求救院友，老翁最終被制服，今（5日）於高等法院承認企圖謀殺及縱火等共4罪，判囚10年。法官判刑時指，被告於40多年前曾因殺害稚子而服刑20多年，出獄後犯案纍纍，最終孤獨無援入住院舍，被告亦羞於要求輕判，為著社會福祉望於獄中度餘生。法官指案情嚴重，但考慮到被告非有計劃行事，除火機外不涉其他易燃物，就4罪共判囚10年。

現年82歲的被告林昭溜，承認兩項縱火、1項企圖謀殺及1項傷害他人致身體嚴重受傷罪。

法官判刑時引述被告背景及求情指，被告案發時81歲，曾任職工廠及地盤工人，共有12項刑事紀錄，包括曾於39歲時謀殺幼子和傷害妻子，被判死刑，最終判囚37年，服刑約25年後出獄，另有盜竊及傷人等刑事紀錄。被告出獄後重複犯案，缺乏技能和社交，無親無故，孤獨無援，倚靠綜援為生，被告羞於要求輕判，為社會福祉著想，希望於獄中度過餘生。

法官指本案涉及企圖謀殺及縱火，案情嚴重，惟沒有證據顯示被告有計劃行事。事件於白天發生，案情並非如其他相類案例嚴重。法官指臥床事主經常發出聲音，被告縱火原因成謎，但可見被告容易被惹怒而作出危險作為。法官考慮到被告沒有計劃，除使用火機外，不涉其他易燃物，就4罪共判囚10年。

案情指，當時81歲的被告、73歲歐姓及78歲陳姓男院友同宿於深水埗一院舍，3人床位相鄰。歐因中風致左邊手腳不能活動，須長期臥床，歐另經常無故大叫，被告因此與他素有積怨。

案發於2023年1月10日中午時分，被告突然點燃自己床墊及窗簾，並手持火機點燃報紙後拋到已外出院友及歐的床上，歐所穿的褲子損毀，以及左大腿受傷。陳聽到呼救聲後大叫「救火」，遭被告拳打臉部兩次，被告最終被制服，院舍內的自動灑水系統啟動後撲熄火種，事件中1名職員及9名年長院友須疏散。

被告被捕後警誡下保持緘默，警方於現場發現兩個火機及兩瓶米酒，另有被燃燒過的床單及窗簾。兩名受傷事主被送院治療，歐的左大腿約有4厘米範圍達2級燒傷，翌日出院。陳的右臉頰有觸痛及擦傷，經治療後即日出院。



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