網絡熱話｜巴士行錯路打工仔焗「遊車河」遲到　城巴1個回應惹眾怒：極串嘴

【城巴／過海巴士／遊車河】全車乘客返工變「遊車河」！一名女網民分享，近日於會展搭乘城巴788前往柴灣上班期間，司機行錯路駛入紅隧，令女網民不禁笑嘆：「希望老細相信我呢個遲到嘅故事」。事後帖文引來城巴官方帳戶回應，惟當中一句戲言卻惹起網民不滿，怒斥其「拎其他乘客份工嚟搞笑」。

最新影片：

有女網民周一（2日）於社交平台threads上載影片，稱自己於會展乘坐前往柴灣的788號城巴期間，未料司機不慎行錯路，將全車乘客載往紅隧過海。事主見自己身處理工大學位置時，不禁慨嘆：「星期一朝早嚟玩嘢揸咗過海」、「有一刻諗緊係咪幻覺」，又笑言「希望老細相信我呢個遲到嘅故事」。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

據影片中所見，巴士經紅磡海底隧道到達理工大學，而車內屏幕則顯示為「香港高等教育科技學院（THEi高科院）」，而乘客全部極為冷靜，齊齊安靜等待司機安排。事主後來補充，最終司機再過海返回柴灣，由灣仔入境事務大樓登車往柴灣共耗時約半小時，令全車乘車時間大增。

相關內容：網絡熱話︱疑因巴士急煞失平衡 城巴上層女乘客撞向電視螢幕極驚嚇

網絡熱話｜乘客極冷靜無人鼓噪 網民大讚：遇到好乘客！

影片一出瞬間引起網民熱議，事主透露指，當時車上乘客極為冷靜，她身處上層無人出聲，車廂內極為安靜，令一眾網民大嘆車長「遇上一群好乘客」，又笑言「可能大家都唔想返工」、「係車度訓多陣先啦！」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

網絡熱話｜城巴留言回應事主 1句說話惹起眾怒

城巴官方帳戶，事後亦到事主帖文留言，打趣表示「恭喜成為幸運兒，獲得免費過海之旅」，惟相關言論引起網民不滿，怒斥其員工做錯事，連累乘客遲到仍發言開玩笑，斥其「拎其他乘客份工嚟搞笑？」、「極串嘴」。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5