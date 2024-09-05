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颱風摩羯｜打風落雨衣服難乾有「噏味」　家居達人教10招速乾貼士【附3招除噏味方法】

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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打風落雨衣服難乾有「噏味」，家居達人教10招速乾貼士。

【天文台/颱風摩羯/颱風/落雨/洗衫/乾衣/晾衫】打風落雨潮濕天氣中，衣服總是難以乾透，甚至出現「噏味」。為了解決這個煩人的問題，日本達人分享了10個實用的小技巧，幫助快速乾燥衣物，讓陰天雨天也能保持清新！

衣服總是難以乾透，甚至出現「噏味」。(iStock圖片 )

颱風摩羯｜地方狹窄難晾乾衣物？

在日本，因為空間有限和潮濕的氣候，晾衣服的技巧特別重要。因此，日本家居達人想出一些以下小技巧，不僅能在潮濕的環境中快速乾燥衣物，還能減少異味的產生。希望大家在打風落雨天時能輕鬆應對，讓衣物保持清新、乾爽！

  • 1.慎選洗衣精

潮濕天由於衣物難乾透，細菌、油脂、汗水等在半濕的衣物上不斷繁殖和分解，形成一股難聞的氣味。所以，購買洗衣精時記得挑選洗淨力強、具備殺菌或抑菌功能的產品才是上策。

  • 2. 洗衣一次不宜多

洗衣曬衣好麻煩實在太麻煩，好想一次過處理。但衣服太多會無法讓洗衣精完全浸泡滲透，反而容易因為洗不乾淨而滋生細菌。控制衣物分量在八分滿左右。

  • 3.避免過度擁擠

在室內晾衣服時，確保衣物之間有足夠的空間，距離最好不要太近，以促進空氣流通，加快乾燥速度。

  • 4.保持良好通風

選擇通風良好的地方，避免在封閉的空間內晾衣，或可以使用風扇吹向衣物，同時使用除濕機，加速水份揮發，效果加倍！

  • 5.拱形晾衣法

拱形晾衣法特別適合於空間有限的地方，將較長的衣服掛在兩邊，中央則掛內衣褲、短上衣等較短的衣物，以增加空氣對流。根據實驗結果，這樣可以有效縮短約30分鐘的晾衣時間喔！

颱風摩羯｜打風必做9項家居防風措施　玻璃窗貼膠紙1情況切忌開冷氣

  • 6.「S字型」晾衣法

毛巾、床單這種大件又長的布料最難乾，不妨按照「S字型」的方式懸掛，讓每件衣物之間留有足夠的空間以利通風。可以交錯懸掛，增加接觸空氣的面積。千萬不要把毛巾對折，否則會更難乾透，容易產生「臭」。

  • 7.報紙吸濕法

在晾衣物位置下放置報紙，有效吸走濕氣防止衣物受潮，加快乾衣速度！

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  • 8.利用浴室的空間

要防止衣物散發「臭」，專家建議濕衣服最好在5小時內乾透。而最佳晾衣地點是浴室，由於空間較狹窄，打開抽氣扇之後容易控制濕度，有助加快乾衣速度，配合除濕機輔助，效果會更加顯著！

  • 9.掛窗邊、露台會快乾？

別以為放在露台或窗邊，衣物會特別快乾。其實遇上潮濕落雨天，太近窗戶，空氣反而會變得不流通，甚至會令衣物半乾半濕！想衣物快乾，最好把它們放在空氣流通的客廳中央位置，配合除濕機輔助。

  • 10.將衣物翻面乾燥

牛仔褲的褲袋和褲腰位置、毛T-shirt等有厚度的衣服最難乾，專家教可以先把衣服翻過來，再利用夾子、衣架撐開布料增加通風面積，就不會晾了半天依舊濕答答。

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抽濕機︱雨天濕度過高黴菌塵螨侵襲抽濕機放邊先啱？　醫生分享4大最佳使用方法

颱風摩羯｜室內晾衫快乾除臭

在潮濕天氣下該如何加快衣物去濕，去除衣物酸臭噏味呢？其實從洗衣前以至洗衣過程中，乃至晾衫時都有很多好方法助你去除濕氣，加快衣物乾透，並去除陣陣噏味。

1. 梳打粉+檸檬酸

TOPick曾訪問育有一子的手作達人Billie Ng（吳斯翹）向她請教天然的衣物防臭噏大法，3個步驟如下：

  • 將梳打粉放進一盤水中，待溶解後再浸衣物，需時一小時以上；
  • 沖淨衣物後再放在清水中，之後放檸檬酸，再浸衣服半天；
  • 最後可將衣物放入洗衣機洗淨，但不用柔順劑。
  • 乾洗衣服會致癌？專家教7大安全晾衫乾衣貼士

2. 晾衫前去濕法

日本家事專家每田祥子，也曾分享室內晾乾衣物，並讓衣物清爽無味的妙法。

  • 選用「大洞」的洗衣籃，有助濕氣蒸發。
  • 洗衣前將衣物翻面，衣物內面接觸肌膚，會沾有汗垢油漬，將衣物裡外反轉地洗滌不但能防止掉色，還可讓衣物快乾。
  • 衣服進行脫水程序前，打開洗衣機蓋，將乾毛巾扔進洗衣機，可發揮吸水作用並增加衣物重量，加快乾衣。

3.晾衫期間加快乾衣法

  • 衣物洗淨後立即取出，否則洗衣機會成為細菌溫床，產生異味。
  • 晾衫時衣物保持一個拳頭的距離，讓衣物之間保留空間有助空氣流通。
  • 晾衫處的地板鋪報紙，可降低室內濕度。
  • 開風扇助空氣流通。
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    含氯乾洗劑存健康風險

    不少人都會將有「只能乾洗」的標籤衣服，帶往街外的乾衣店清洗，但有專科醫生卻警告乾衣店常用的「含氯乾洗劑」其實對健康有很大風險，如可導致肥胖、罹癌、心臟病、過敏等等。她又提醒市民謹記將剛乾洗的衣物帶回家後，記得要晾曬3天，以讓氯乾洗劑揮發。

    日本内科醫生賀來怜華在其著作「瘦不下來，竟然是因為環境荷爾蒙毒物」提到，一般從乾衣店拿回來的衣物均會散發一種獨有的氣味，其實這氣味正正便是對人體健康有危害的「含氯乾洗劑」。她指許多洗衣店會在乾洗衣物時添加了「含氯乾洗劑」，但這成份可能會導致肥胖、罹癌、心臟病、過敏症狀。

    專家教收進衣櫃前做1事

    因此，賀來怜華建議，最好自己衫自己洗，而且儘量採用天然洗衣劑；如果真的要送乾衣店洗，那麼洗完後的衣服亦不要立刻收進衣櫃裡，而是在戶外晾乾3天，讓氯乾洗劑揮發，大幅減少危險因子對人體的傷害，而且切記別在家中室內晾曬，否則一樣會吸入。

    據了解，乾洗溶劑四氯乙烯是一種致癌和危險的地面和空氣污染物，亦是本港海外最常用的乾洗劑。在四氯乙烯濃度高的環境中，可能會令人感到皮膚和眼睛不適、暈眩、作悶、頭痛，或肝臟和腎臟受損。四氯乙烯被國際癌症研究機構列為「有可能是人體致癌的物質」。換句話說，長期接觸高濃度的四氯乙烯可能令人體患癌的風險增加。

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