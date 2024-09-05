法證先鋒VI丨葉泓聲「背脊針筒妝」化足4個鐘頭　Gordon難忘瞓石屎樓梯感受

▲ 《法證先鋒VI：倖存者的救贖》

TVB劇《法證先鋒VI：倖存者的救贖》（下簡稱《法證先鋒6》），在昨晚（9月4日）劇情講銷售員文樂德（葉泓聲飾）離奇死亡之謎終於解開。

愛一腳踏兩船兼對慘變植物人女友不聞不問的文樂德，原本因垂涎阿瑩（倪嘉雯飾）美色展開追求，但當驚揭阿瑩原來是嚴重濕疹患者兼身上沒半塊好肉後，樂德即時變面兼對阿瑩不瞅不睬。

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▲ 《法證先鋒VI：倖存者的救贖》

法證先鋒VI丨台前幕後花足心思

醒覺被嫌棄兼玩弄的阿瑩最終決定親手手刃樂德，並於樂德死後在其背部插滿針筒。樂德的觸目死狀當晚已吸引網民注意，並大讚他真人上陣演出該幕有專業精神。

雖然葉泓聲（Gordon）插滿針筒的鏡頭只有數個兼時長只有2、3秒，但為做出效果，台前幕後可謂花足心思。

▲ 《法證先鋒VI：倖存者的救贖》

法證先鋒VI丨Gordon難忘剝皮過程

首先劇組為Gordon準備一塊可覆蓋整個背部的假皮，等Gordon不用直接suffer針插之苦；之後為化好「針筒妝」，化妝同事前後足足花了4個小時為Gordon「裝身」。

Gordon受訪時透露過程確實繁複：「黐完塊假皮再一支一支針慢慢拮上去，同埋學你（小編）話齋又會係咁跌出嚟，然後又要再黐過。」

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他更笑言剝皮過程比上妝更難忘：「其實點都會拮到少少真正嘅皮膚，有時轉機位我起身時，就會拮到幾吓。」

Gordon並指：「最勁嗰刻我記得係收工剝皮嗰吓，有似針拮得入咗少少，搞到啲工作人員都好緊張。」

▲ 《法證先鋒VI：倖存者的救贖》

Gordon續指，半裸瞓石梯扮死屍亦相當難忘：「因為條樓梯係石做嘅，咁我瞓咗喺度差唔多成個鐘，呢樣嘢都幾辛苦，因為銀住咗成個身，又郁唔到要放鬆晒成個人去做。雖然呢場戲出街嚟嘅部分少，但我覺得好難忘、好好玩，同埋好有挑戰性同新鮮感呀。」

問到趴在解剖床上的感覺，他笑言得個凍字：「一瞓上去係好凍架，但大家（工作人員）真係好好，一唔使Roll機就會畀張被我冚住。」

▲ 《法證先鋒VI：倖存者的救贖》

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