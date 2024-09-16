Sick問識答｜銀屑病恐致關節變形？醫生拆解6大症狀+治療方法

患上銀屑病，除了皮膚極痕癢，外觀上亦會為患者帶來諸多不便及尷尬。皮膚科專科醫生陳厚毅強調指，銀屑病容易與濕疹混淆，惟發病位置及症狀略有些許不同，嚴重者更可能出現關節變形、關節痛及血管性疾病，令患者心身都大受影響，甚至誘發情緒問題。不過只要配合適當治療，病情亦可獲得極大改善，近年推出的新型生物製劑，更可針對發炎指數進行治療，最大程度改善患者症狀及不適，同時將副作用影響降到最低。

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銀屑病俗稱牛皮癬，常見發病年齡為10至20歲及40至50歲，陳厚毅醫生解釋指，銀屑病絕無傳染性，患者病發後多數會受到皮膚增厚、痕癢及頭皮屑困擾，病情處理不當時甚至會出現關節痛及關節炎。

患病成因方面，除了先天家族遺傳外，不少患者亦可能受後天因素影響而發病，例如藥物影響、甚至患上感冒後同樣可誘發銀屑病。

銀屑病易與濕疹混淆 6大症狀助分辨差異

由於銀屑病與許多皮膚病都頗為相似，同樣會令患處變得極為痕癢，當中又最易與濕疹混淆，陳厚毅醫生強調指，想要辨別濕疹及銀屑病，主要可透過「年齡層面」及「病徵」兩方面判斷，至於病情嚴重程度，則可簡單透過患處範圍判斷，範圍佔據越大則情況越嚴重：

濕疹 銀屑病 年齡 大多於嬰兒期或年幼時發病

多數有家族遺傳 多數年紀較大 症狀 患處痕癢

皮膚乾燥綳緊

嚴重時會出現破損、發炎 患處痕癢

皮膚增厚

出現銀白皮屑

頭皮出現皮屑

指甲、關節變形 好發位置 關節位

面部

手腳 手肘外側

頭皮

膝蓋

背部

銀屑病影響身心狀況 嚴重恐誘情緒問題

陳厚毅醫生表示，過去曾有醫學研究指出，銀屑病情況處理不佳，有機會出現關節變形、關節痛，甚至引發血管性疾病；除此之外，患者因外觀及病情帶來的種種不適及困擾，更有機會造成心理影響，嚴重者會出現焦慮症、抑鬱症等情況。

外國亦有研究曾指出，有病人更因銀屑病影響心理，最終出現輕生念頭，因此銀屑病患者應對自己的心身狀況多加關注，而患者家屬及朋友亦要多關注病人心理狀況。

改善銀屑病5大貼士

銀屑病對外觀及健康影響深遠，想要預防銀屑病，陳厚毅醫生則指出最有效預防方法便是多塗抹保濕產品，惟本身皮膚較為敏感、患有濕疹或銀屑病等人士，如果用錯產品反而有機會刺激皮膚、導致銀屑病惡化，造成反效果。

而銀屑病患者亦不必過於憂心，只要遵循5大改善貼士，同樣可有助改善病情，重回健康生活：

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