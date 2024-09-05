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學車｜申訴專員倡車牌路試引入攝錄系統　考牌主任周末工作縮輪候時間

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發布時間： 2 小時前

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申訴專員公署公佈有關運輸署駕駛考試安排的調查結果。（朱永倫攝）

申訴專員公署今（5日）發布就運輸署駕駛考試的主動調查報告。公署指，有關駕駛路試的上訴個案近年呈上升趨勢，駕駛考試服務及路試輪候時間亦過長，提出路試期間安裝攝影機、採取更彈性考牌主任報到安排等12項建議。署方指，運輸署大致接納公署提出的12項主要建議，正檢視相關建議實施及落實。

署方指，運輸署處理的上訴個案由2017年的192宗增加一倍，至2023年的380宗，公署亦曾收到市民投訴，質疑禁止以行車記錄儀記錄路試過程的決定。運輸署處理考生上訴時，只依靠考牌主任即時撰寫的考試報告，惟報告沒有統一標準，不同考牌主任的記錄方式不一，以致過去7年運輸處理了大約1,800多宗上訴，但上訴成功只有13宗。公署認為，運輸署必須認真檢視現時禁止在考試期間攝錄的安排是否恰當及合理。

申訴專員陳積志指，不少海外地方已容許在路試期間攝錄，甚至在應試中心直播考生考試情况。運輸署應考慮引入就路試而設的攝錄系統，同時研究如何妥善管理及保存相關資料，認為有助當局及考生蒐集路試情况的數據；長遠而言可考慮探討利用高科技，如電子考核系統協助評核。

輪候時間方面，公署指，過去12年運輸署提供駕駛路試數目有所上升，惟現時考生最長要輪候約200天，服務供不應求，建議考慮安排考牌主任在周末額外工作，並研究在交通流量不太繁忙地點，包括新界及離島等，設立更多駕駛考試中心。

因應輪候路試時間長，公署認為，學習駕駛執照的12個月效期及駕駛考試表格的18個月有效期不切實際，若考生路試不合格而需重新輪候「尾期」，通常都要再申領學習駕照，建議檢視相關執照及表格的有效期，減低運輸署在處理考生續期申請的行政成本。

公署指，運輸署在2016年取消非商用車輛路試訂立82天輪候日數及95%達標率的服務承諾。署方認為，輪候時間為「指標性的重要數據」，亦是評估及改進部門服務營運、讓市民監察工作效率的重要指標，建議運輸署恢復訂立目標輪候時間及達標率的做法。報告亦建議運輸署應積極研究在可行情況下，將考牌主任「直接報到安排」推行至更多駕駛考試中心。

申訴專員公署公佈有關運輸署駕駛考試安排的調查結果。（朱永倫攝）

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