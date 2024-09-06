壓力爆煲｜試當真許賢身體再亮紅燈　全身出疹口腔潰瘍直言壓力爆煲：頂唔住

【試當真／許賢／壓力／YouTube／拍住先／公開試當真】壓力和疲勞就像計時炸彈，一旦積勞成疾就一發不可收拾。YouTube頻道「試當真」成員許賢日前發布影片，公開自己早前健康亮起警號，被逼全面停工休息。其實許賢過勞一早有跡可循，早年拍攝YouTube頻道「試當真」影片期間，曾經2次突然暈倒，讓成員和網民擔心不已。他亦意識到健康出問題，故此最近開始實行養生計劃，沒想到健康再次亮起紅燈。

最新影片：

帶病出席謝票場

YouTube頻道「試當真」成員許賢周三（４日）在旗下另一頻道「拍住先」發布影片，公開自己最近因為身體不適而暫別《公開試當真》之謝票活動，全面停工休養一星期。在發病前一周，許賢連日馬不停蹄走訪不同戲院出席謝票活動，同時亦被邀請出席其他宣傳活動，期間亦見疲態。他表示自己「瞓覺係咁扎醒」，不停地想「點樣休息最好」、「１、２個鐘頭醒一次」，導致心理壓力非常大。發病前一天，他抵著發燒照原定工作排程走訪港、九、新界出席活動，全天工作「頂硬上」：

今日我要帶著呢個病嘅身體，首先有呢個活動到下午２點，之後去荃灣謝票，跟住再去又一城謝票，再返試當真studio 9點謝票謝到11點掛……未食藥啊……

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

全身出疹 全面停工一星期

行程緊密，許賢在當晚「試當真謝票場」直播後終於病倒，全身、全面出疹，而且持續發燒不退，需要停工休息。其後他自拍短片，公開自己因為壓力爆煲出疹。因為他連日來帶病工作，加上工作壓力倍增和失眠，導致他免疫力下降，「俾一啲平時唔會好大殺傷力嘅病入侵」。他在影片中展示自己除了全身出疹，包括面頰、手臂、身軀，甚至口腔、嘴唇、牙肉，甚至舌頭、喉嚨等位置都有潰瘍，很多微小的傷口導致他連喝水都痛，說話亦「黐脷筋」。

曾2次暈低嚇壞成員 坦言上了一課

過往許賢亦曾2次在拍攝期間突然暈倒，其健康狀況已讓其他成員擔心。這次病倒導致他被逼全面停工一周休息，他坦言「上咗一課」：

之前暈咗兩次，學識咗飲水、學識瞓覺。但係今次，我要學識，原來我要搵出一個我身體係handle到嘅壓力嘅in and out system，唔可以思考係頂到就頂，因為原來有啲嘢，你過咗之後就會咁樣，我自己一個食晒。我有無啦啦要消失一個禮拜……我會最想學到點樣應對壓力，原來係好緊要。

第一次暈倒：拍攝《同囚易》

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

第二次暈倒：拍攝《廢柴足球傳》

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

12個過勞症狀

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5