颱風摩羯｜點解9月秋颱特別勁？　歷年9月最強颱風曾掛足2日8號波

▲ 9月颱風特別勁？ 香港歷年9月最強颱風曾掛足2日8號波。

【打風/颱風/摩羯/天文台/8號風球】颱風摩羯逼近本港，天文台會在今日下午6時20分改發8號烈風或暴風信號，教育局亦宣佈今日及明日停課。雖然準備踏入秋天，但9月依然是颱風季，且威力較7、8月強勁，以往香港受到秋颱吹襲時，曾懸掛超過2天的8號風球，到底為何秋季仍會有颱風形成？9月颱風威力又有多強？

颱風摩羯｜天文台下午6時20分改發8號風球

天文台表示，摩羯發展成熟，受其外圍環流影響，本港多處地方吹強風，高地間中吹烈風。按照現時預測，摩羯將維持超強颱風強度，在明早於本港西南300公里左右掠過。預料與摩羯相關的烈風區會在今晚及明早影響珠江口一帶。本港風力將逐步增強，天氣轉壞，天文台會在今日下午6時20分改發八號烈風或暴風信號。

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颱風摩羯｜歷年9月發過33次8號以上風球

根據過往天文台數據，自1946年有紀錄以來，9月曾發出33次8號或以上颱風信號，當中有7次須懸掛10號或以上風球，分別是1957年強颱風姬羅莉亞、1962年超強颱風溫黛、1964超強颱風露比、1983年超強颱風愛倫、1999年颱風約克、2018年超強颱風山竹，以及2023年超強颱風蘇拉。

大部分9月懸掛8號或以上風球的颱風，維持時間都超過10小時。其中最1953年的強颱風蘇姍懸掛時間超過2日，有49小時10分鐘。

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以下為天文台歷年9月颱風的資料。

年份 颱風名稱 颱風級別 最高懸掛風球信號 持續時間 1946 無名 颱風 8號 4小時40分 1948 無名 強颱風 8號 18小時 1948 吉蒂 颱風 8號 17小時20分 1949 無名 颱風 9號 13小時20分 1951 帕特 颱風 8號 12小時 1953 麗妲 超強颱風 8號 9小時50分 1953 蘇姍 強颱風 9號 49小時10分 1957 姬羅莉亞 強颱風 10號 33小時30分 1961 奧嘉 強烈熱帶風暴 8號 14小時25分 1962 溫黛 超強颱風 10號 20小時15分 1963 菲爾 超強颱風 8號 17小時15分 1964 露比 超強颱風 10號 14小時10分 1964 莎莉 超強颱風 8號 16小時10分 1970 喬治亞 超強颱風 8號 12小時50分 1976 愛莉斯 颱風 8號 20小時15分 1977 法妮黛 強烈熱帶風暴 8號 8小時10分 1979 麥克 強烈熱帶風暴 8號 14小時35分 1983 愛倫 超強颱風 10號 24小時52分 1985 戴絲 颱風 8號 5小時 1993 貝姬 強烈熱帶風暴 8號 12小時20分 1993 黛蒂 颱風 8號 6小時45分 1996 莎莉 強颱風 8號 3小時25分 1999 約克 颱風 10號 18小時55分 1999 錦雯 強烈熱帶風暴 8號 8小時50分 2002 黑格比 強烈熱帶風暴 8號 12小時 2003 杜鵑 強颱風 9號 11小時10分 2008 黑格比 強颱風 8號 12小時30分 2009 巨爵 颱風 8號 16小時20分 2011 納沙 颱風 8號 11小時30分 2013 天兔 超強颱風 8號 14小時 2014 海鷗 颱風 8號 12小時10分 2018 山竹 超強颱風 10號 28小時10分 2023 蘇拉 超強颱風 10號 37小時40分

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颱風摩羯｜為何會形成秋季颱風

步入秋天，理應秋高氣爽，但卻出現頻頻出現颱風，當中原因為何？前香港天文台助理台長梁榮武過往接受TOPick訪問時指秋颱並不罕見，由於襲港的颱風主要從太平洋吹來，雖然秋天沒有猛太陽，但太平洋儲了很多熱量，所以絕對有條件孕育出颱風，甚至威力強大的颱風。

▲ 前香港天文台助理台長梁榮武直指秋颱並不罕見。（湯致遠攝）

梁榮武續指，颱風去到11月深秋仍會出現，他以11年前超強颱風「海燕」為例，在11月8日他生日當天，海燕以巔峰強度登陸菲律賓，當時他正在菲律賓為港台拍攝節目，深深感受到秋颱威力，「所以在11月深秋仍可見威力強大的颱風，視乎它能否吹到來香港。」

一般來說，受東北季候風影響，颱風都難以移動過來直接影響本港，「最多在本港南面經過，並帶來雨水，但一般都不會太大風雨。」

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