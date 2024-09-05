颱風摩羯｜點解9月秋颱特別勁？ 歷年9月最強颱風曾掛足2日8號波
撰文： 王明芳
發布時間： 1 小時前
最後更新： 52 分鐘前
【打風/颱風/摩羯/天文台/8號風球】颱風摩羯逼近本港，天文台會在今日下午6時20分改發8號烈風或暴風信號，教育局亦宣佈今日及明日停課。雖然準備踏入秋天，但9月依然是颱風季，且威力較7、8月強勁，以往香港受到秋颱吹襲時，曾懸掛超過2天的8號風球，到底為何秋季仍會有颱風形成？9月颱風威力又有多強？
颱風摩羯｜天文台下午6時20分改發8號風球
天文台表示，摩羯發展成熟，受其外圍環流影響，本港多處地方吹強風，高地間中吹烈風。按照現時預測，摩羯將維持超強颱風強度，在明早於本港西南300公里左右掠過。預料與摩羯相關的烈風區會在今晚及明早影響珠江口一帶。本港風力將逐步增強，天氣轉壞，天文台會在今日下午6時20分改發八號烈風或暴風信號。
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颱風摩羯｜歷年9月發過33次8號以上風球
根據過往天文台數據，自1946年有紀錄以來，9月曾發出33次8號或以上颱風信號，當中有7次須懸掛10號或以上風球，分別是1957年強颱風姬羅莉亞、1962年超強颱風溫黛、1964超強颱風露比、1983年超強颱風愛倫、1999年颱風約克、2018年超強颱風山竹，以及2023年超強颱風蘇拉。
大部分9月懸掛8號或以上風球的颱風，維持時間都超過10小時。其中最1953年的強颱風蘇姍懸掛時間超過2日，有49小時10分鐘。
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以下為天文台歷年9月颱風的資料。
|年份
|颱風名稱
|颱風級別
|最高懸掛風球信號
|持續時間
|1946
|無名
|颱風
|8號
|4小時40分
|1948
|無名
|強颱風
|8號
|18小時
|1948
|吉蒂
|颱風
|8號
|17小時20分
|1949
|無名
|颱風
|9號
|13小時20分
|1951
|帕特
|颱風
|8號
|12小時
|1953
|麗妲
|超強颱風
|8號
|9小時50分
|1953
|蘇姍
|強颱風
|9號
|49小時10分
|1957
|姬羅莉亞
|強颱風
|10號
|33小時30分
|1961
|奧嘉
|強烈熱帶風暴
|8號
|14小時25分
|1962
|溫黛
|超強颱風
|10號
|20小時15分
|1963
|菲爾
|超強颱風
|8號
|17小時15分
|1964
|露比
|超強颱風
|10號
|14小時10分
|1964
|莎莉
|超強颱風
|8號
|16小時10分
|1970
|喬治亞
|超強颱風
|8號
|12小時50分
|1976
|愛莉斯
|颱風
|8號
|20小時15分
|1977
|法妮黛
|強烈熱帶風暴
|8號
|8小時10分
|1979
|麥克
|強烈熱帶風暴
|8號
|14小時35分
|1983
|愛倫
|超強颱風
|10號
|24小時52分
|1985
|戴絲
|颱風
|8號
|5小時
|1993
|貝姬
|強烈熱帶風暴
|8號
|12小時20分
|1993
|黛蒂
|颱風
|8號
|6小時45分
|1996
|莎莉
|強颱風
|8號
|3小時25分
|1999
|約克
|颱風
|10號
|18小時55分
|1999
|錦雯
|強烈熱帶風暴
|8號
|8小時50分
|2002
|黑格比
|強烈熱帶風暴
|8號
|12小時
|2003
|杜鵑
|強颱風
|9號
|11小時10分
|2008
|黑格比
|強颱風
|8號
|12小時30分
|2009
|巨爵
|颱風
|8號
|16小時20分
|2011
|納沙
|颱風
|8號
|11小時30分
|2013
|天兔
|超強颱風
|8號
|14小時
|2014
|海鷗
|颱風
|8號
|12小時10分
|2018
|山竹
|超強颱風
|10號
|28小時10分
|2023
|蘇拉
|超強颱風
|10號
|37小時40分
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颱風摩羯｜為何會形成秋季颱風
步入秋天，理應秋高氣爽，但卻出現頻頻出現颱風，當中原因為何？前香港天文台助理台長梁榮武過往接受TOPick訪問時指秋颱並不罕見，由於襲港的颱風主要從太平洋吹來，雖然秋天沒有猛太陽，但太平洋儲了很多熱量，所以絕對有條件孕育出颱風，甚至威力強大的颱風。
梁榮武續指，颱風去到11月深秋仍會出現，他以11年前超強颱風「海燕」為例，在11月8日他生日當天，海燕以巔峰強度登陸菲律賓，當時他正在菲律賓為港台拍攝節目，深深感受到秋颱威力，「所以在11月深秋仍可見威力強大的颱風，視乎它能否吹到來香港。」
一般來說，受東北季候風影響，颱風都難以移動過來直接影響本港，「最多在本港南面經過，並帶來雨水，但一般都不會太大風雨。」
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