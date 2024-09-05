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颱風摩羯｜點解9月秋颱特別勁？　歷年9月最強颱風曾掛足2日8號波

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撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 52 分鐘前

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9月颱風特別勁？ 香港歷年9月最強颱風曾掛足2日8號波。

【打風/颱風/摩羯/天文台/8號風球】颱風摩羯逼近本港，天文台會在今日下午6時20分改發8號烈風或暴風信號，教育局亦宣佈今日及明日停課。雖然準備踏入秋天，但9月依然是颱風季，且威力較7、8月強勁，以往香港受到秋颱吹襲時，曾懸掛超過2天的8號風球，到底為何秋季仍會有颱風形成？9月颱風威力又有多強？

颱風摩羯｜天文台下午6時20分改發8號風球

天文台表示，摩羯發展成熟，受其外圍環流影響，本港多處地方吹強風，高地間中吹烈風。按照現時預測，摩羯將維持超強颱風強度，在明早於本港西南300公里左右掠過。預料與摩羯相關的烈風區會在今晚及明早影響珠江口一帶。本港風力將逐步增強，天氣轉壞，天文台會在今日下午6時20分改發八號烈風或暴風信號。

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颱風摩羯｜歷年9月發過33次8號以上風球

根據過往天文台數據，自1946年有紀錄以來，9月曾發出33次8號或以上颱風信號，當中有7次須懸掛10號或以上風球，分別是1957年強颱風姬羅莉亞、1962年超強颱風溫黛、1964超強颱風露比、1983年超強颱風愛倫、1999年颱風約克、2018年超強颱風山竹，以及2023年超強颱風蘇拉。

大部分9月懸掛8號或以上風球的颱風，維持時間都超過10小時。其中最1953年的強颱風蘇姍懸掛時間超過2日，有49小時10分鐘。

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以下為天文台歷年9月颱風的資料。

年份颱風名稱颱風級別最高懸掛風球信號持續時間
1946無名颱風8號4小時40分
1948無名強颱風8號18小時
1948吉蒂颱風8號17小時20分
1949無名颱風9號13小時20分
1951帕特颱風8號12小時
1953麗妲超強颱風8號9小時50分
1953蘇姍強颱風9號49小時10分
1957姬羅莉亞強颱風10號33小時30分
1961奧嘉強烈熱帶風暴8號14小時25分
1962溫黛超強颱風10號20小時15分
1963菲爾超強颱風8號17小時15分
1964露比超強颱風10號14小時10分
1964莎莉超強颱風8號16小時10分
1970喬治亞超強颱風8號12小時50分
1976愛莉斯颱風8號20小時15分
1977法妮黛強烈熱帶風暴8號8小時10分
1979麥克強烈熱帶風暴8號14小時35分
1983愛倫超強颱風10號24小時52分
1985戴絲颱風8號5小時
1993貝姬強烈熱帶風暴8號12小時20分
1993黛蒂颱風8號6小時45分
1996莎莉強颱風8號3小時25分
1999約克颱風10號18小時55分
1999錦雯強烈熱帶風暴8號8小時50分
2002黑格比強烈熱帶風暴8號12小時
2003杜鵑強颱風9號11小時10分
2008黑格比強颱風8號12小時30分
2009巨爵颱風8號16小時20分
2011納沙颱風8號11小時30分
2013天兔超強颱風8號14小時
2014海鷗颱風8號12小時10分
2018山竹超強颱風10號28小時10分
2023蘇拉超強颱風10號37小時40分

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颱風摩羯｜為何會形成秋季颱風 

步入秋天，理應秋高氣爽，但卻出現頻頻出現颱風，當中原因為何？前香港天文台助理台長梁榮武過往接受TOPick訪問時指秋颱並不罕見，由於襲港的颱風主要從太平洋吹來，雖然秋天沒有猛太陽，但太平洋儲了很多熱量，所以絕對有條件孕育出颱風，甚至威力強大的颱風。

前香港天文台助理台長梁榮武直指秋颱並不罕見。（湯致遠攝）

梁榮武續指，颱風去到11月深秋仍會出現，他以11年前超強颱風「海燕」為例，在11月8日他生日當天，海燕以巔峰強度登陸菲律賓，當時他正在菲律賓為港台拍攝節目，深深感受到秋颱威力，「所以在11月深秋仍可見威力強大的颱風，視乎它能否吹到來香港。」

一般來說，受東北季候風影響，颱風都難以移動過來直接影響本港，「最多在本港南面經過，並帶來雨水，但一般都不會太大風雨。」

 

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