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香港小姐2024丨李曼思自爆曾想放棄參選　莊曉婷壓力爆煲俞可程單挑搏克師傅

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 52 分鐘前

最後更新： 50 分鐘前

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熱門 颱風 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

《2024香港小姐 女．遊記》5號莊曉婷、6號李曼思、16號俞可程。（左起）

港姐特備節目《2024香港小姐 女．遊記》今（9月5日）、明（9月6日）兩晚10時35分翡翠台播映最後兩集，最後一個行程是內蒙古，兩位港姐師姐何沛珈、陳懿德帶領5號莊曉婷、6號李曼思和15號俞可程遊內蒙古。

今晚播出《2024香港小姐 女．遊記》，三位佳麗首個行程便要搭7個小時車去到內蒙古錫林郭勒盟正藍旗，參觀蒙古族一年一度的傳統體能運動競技活動-那達慕大會，當中重點競技項目是「男兒三藝」-射箭、 騎馬和蒙古式摔跤-搏克，眾人看比賽時十分投入、瘋狂尖叫，氣氛熱鬧。

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香港小姐2024丨佳麗奪命狂呼心跳飆升

之後，三位佳麗跟蒙古族英雌學習射箭及搏克，穿上專用裝備的她們輪住被撻到碌地沙，身形高大的俞可程更被選中與老師單挑！

接著，三人去到渾善達克乘坐沙地越野車體驗速度與激情，製作組在第一Round後幫三位佳麗量度心跳，被測得每分鐘41下心跳的5號莊曉婷對此豪言：「我諗我抗壓能力都幾高。」

但原來一切只是製作組設下的陷阱，第二Round才是真正的「極速傳說」，三位佳麗奪命狂呼嗌個不停，心跳率即時飆升至每分鐘百幾下。

佳麗感受「極速傳說」大叫。

香港小姐2024丨佳麗樹下傾心事

三位佳麗還拜訪國家級非遺代表性傳承人—其木格學習製作察哈爾服飾，更齊齊換上察哈爾服飾在遼闊的草原上拍照留倩影，畫面唯美。

最後何沛珈、陳懿德和三位師妹在樹下聊天，6號李曼思坦言訓練很辛苦、更曾有放棄念頭，她眼濕濕說：「搞到咁攰，究竟呢樣嘢係咪自己想要？」5號莊曉婷亦淚腺失陷：「驚做得唔好會搞到人哋。」

香港小姐2024丨沛珈不慎踩中牛

明晚播出《2024香港小姐 女．遊記》，三位佳麗和沛珈、德德齊齊體驗內蒙古生活，她們首先去到草原放牧，期間沛珈不慎踩中牛屎，更捉着德德意圖「攬炒」，場面搞笑。

之後一行人齊齊探訪內蒙古家庭，除在蒙古包品嚐特色小食，還獻出人生揸牛奶初體驗。

眾人之後去到大召寺參觀，激罕獲得大召寺住持接見，並帶領她們進行祈福儀式。

5號莊曉婷爆喊。

最新影片推介：林正峰專訪

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