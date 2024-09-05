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颱風摩羯︱細數香港10大最強颱風山竹僅排第8　排第1「風王」最高陣風259km/h

家事百科

撰文： 陳麗薇

發布時間： 2 小時前

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細數香港10大最強颱風山竹僅排第8，排第1「風王」最高陣風259km/h！

【天文台/打風/時間表/8號風球/停課/颱風消息】颱風摩羯已增強為超強颱風，天文台宣布今日（5日）下午6時20分改掛8號風球。政務司司長陳國基在社交平台發文指，已指示各政府部門做好各方面的準備工作，以及應急和善後的部署，特別提醒各部門必須為颱風，以及大雨所帶來的水浸、山泥傾瀉、塌樹等風險做好超前準備。而教育局宣布今晚及明天的停課安排，確保學生安全，讓家長和學生早作準備。摩羯是本年首個8號風球，出現在9月，而令港人相當「難忘」的「山竹」都是出現在9月份，不過「山竹」在香港10大最強颱風中僅排第8，最強是1962年9月的溫黛，造中183人死亡！

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根據天文台超強颱風的定義，熱帶氣旋分為6大類，是根據接近風暴中心之最高持續風力而分類。香港採用的分類定義以10分鐘平均風速為根據。

1.熱帶低氣壓每小時41至62公里
2.熱帶風暴每小時63至87公里
3.強烈熱帶風暴每小時88至117公里
4.颱風每小時118至149公里
5.強颱風每小時150至184公里
6.超強颱風每小時150至184公里

不少港人對於2018年9月超強颱風山竹襲港猶有餘悸，當時香港懸掛十號颶風訊號。山竹造成大規模的破壞，共有超過450人受傷，樹木連根拔起、交通癱瘓、低窪地區水浸、窗戶玻璃和大廈幕牆破裂四散、部分地區的供電供水也中斷，不過山竹在香港10大最強颱風中僅排第8！

排名10
名稱愛茜
時間1975年10月
最高陣風風速140（km/h)

颱風（超強颱風）愛茜是香港歷年以來在10月影響香港的最強颱風，雖然當年在吹襲期間為本港帶來颶風，但相信是因為當年天文台及時發出警告信號，讓颱風帶來的損害較少。

排名9
名稱愛麗斯  
時間1961年5月
最高陣風風速166（km/h)

由天文台發出一號至十號信號只經歷16小時35分鐘，是史上最短。天文台因愛麗絲吹襲而懸掛的十號風球歷時僅2小時30分，成為香港有紀錄以來引致天文台懸掛十號風球時數最短的熱帶氣旋，亦是唯一需於5月懸掛十號風球的熱帶氣旋，紀錄至今未破。

山竹襲港時，市民Poppy Wong今早拍下道路被塌樹所擋，如同森林般，並剛有一名疑是白領上班族被擋去路。網上圖片

排名8
名稱山竹
時間2018年9月
最高陣風風速169（km/h)

超強颱風山竹2018襲港，至少造成458人受傷，另有不少於60,000宗的塌樹報告，數目歷來最高，多處有高空墜物及建築物受損，至少有500宗玻璃窗或玻璃幕牆損毀報告，全港有超過40,000戶電力供應中斷。在近三十年來吹襲本港的風暴之中，山竹的破壞力可算是數一數二。

排名7
名稱黛蒂
時間1964年10月
最高陣風風速175（km/h)

颱風黛蒂令九龍城一條行人隧道被水淹浸。網上圖片

颱風黛蒂在吹襲香港期間，曾一度為本港部份地區帶來颶風。同時也是唯一一個從香港東面掠過而懸掛十號風球，另外，1964年同年掛了兩次十號颶風信號（黛蒂、露比）的紀錄至今未破。

排名6
名稱荷貝
時間1979年8月
最高陣風風速175（km/h)

超強颱風荷貝是70年代吹襲香港最強的颱風之一，在荷貝襲港期間，導致12人死亡，260人受傷。除此之外，維多利亞港內船隻嚴重損失，18艘遠洋船在海上碰撞，9艘在颶風中斷錨在海中央漂浮，2艘擱淺，其中1艘10,000噸的希臘貨船撞向尖沙咀天星碼頭後在九龍公眾碼頭擱淺，港島及九龍均有多宗山泥傾。當時荃灣及舂坎角路分別有200個寮屋居民及60人因山泥傾瀉而須疏散。多條道路因塌樹及雜物墮下而受阻。

排名5
名稱愛倫
時間1983年9月
最高陣風風速185（km/h)

愛倫造成美孚新邨水浸。TVB截圖

超強颱風愛倫是繼1979年荷貝之後，吹襲香港最強颱風，共導致10人死亡，12人失蹤。愛倫的移動路徑及速度緩慢，十號颶風信號共懸掛了八小時，期間長洲受颶風吹襲長達五小時，該區錄得的最高陣風達每小時237公里，是自1953年以來該站的最高記錄。

瑪麗重創長洲島，居民死傷枕藉，該島大部份漁艇被風所毀，少部份被吹至島上得以幸免。網上圖片

排名4
名稱瑪麗
時間1960年6月
最高陣風風速191（km/h)

颱風瑪麗曾引致天文台要懸掛十號颶風信號，雖風力未及預期中強勁，但港內錄得的最高陣風仍達每小時191公里，仍造成本港45人死亡，127人受傷，11人失蹤。

超強颱風露絲一艘大型美軍船艦於維港擱淺。網上圖片

排名3
名稱露絲
時間1971年8月
最高陣風風速224（km/h)

超強颱風露絲是香港歷年最猛烈的颱風之一，強度僅至於下文的第一、二名，露絲吹襲本港期間共造成了110人死亡、286人受傷、50人失蹤等災害，美國軍艦亦被吹至擱淺，是香港史上第七多人死亡的風災，亦是二次大戰後至今在香港造成超過100人死亡的兩次風災之中的其中一次。

排名2
名稱露比
時間1964年9月
最高陣風風速227（km/h)

4輛雙層九巴在彩虹邨旁的牛池灣13號巴士總站（今已拆卸）停泊期間不敵颶風倒下。網上圖片

超強颱風露比是在記錄上引致香港懸掛十號風球的颱風中，生成位置最北的一個。天文台錄得一小時平均風速每小時110公里，陣風每小時227公里，共造成174人死亡、940人受傷、14人失蹤。

「溫黛」在1962年正面侵襲香港，使7萬人無家可歸。(香港政府檔案處）

排名1
名稱溫黛
時間1962年9月
最高陣風風速256（km/h)

超強颱風溫黛是在戰後破壞力最強颱風，也是香港自二戰過後造成最多人命傷亡的風災，共183人死亡、388人受傷、108人失蹤、72,000人無家可歸，對房屋、農地、船隻等也造成沉重的傷害。另外，最強「風王」溫黛至今仍有3大紀錄未被其他颱風打破，分別是最高60分鐘平均風速133公里；最高陣風259公里/小時；最低瞬時海平面氣壓953.2百帕。

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