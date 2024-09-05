兒童健康丨港媽煩惱高小女兒常發脾氣情商低　一文看3大關鍵培育高EQ孩子

▲ 一文看3大關鍵培育高EQ孩子。

【兒童健康／小朋友EQ／育兒之道】作為家長，當然希望培育出高EQ的小朋友，有港媽就曾在網上分享煩惱，指就讀高小的女兒遇事就會不耐煩，經常發脾氣，更會挑釁年幼的弟妹，令手足之間互發脾氣吵架。其實要培育高EQ的孩子，從嬰兒時期就可以著手。

衛生署曾指出，當孩子生氣、害怕或發脾氣時，許多人普遍會嘗試分散孩子注意，或是給予零食、玩具等來哄他，甚或嚴厲訓斥他不要繼續「扭計」。但有研究發現，總是這樣回應孩子情緒，或會令孩子在控制情緒和行為方面出現困難。

而如果家長能以同理心正面地回應孩子的情緒、引導他學習調節情緒及解決難題，則有助促進孩子「情緒智商」的發展。

最新影片：

如何定義高EQ？

「EQ」是指理解、調節及表達情緒的能力，高「EQ」的孩子在身心發展有以下益處：

專注力較強，學習表現較佳

自控能力較強，行為問題較少

社交表現較好

身體較健康

長遠而言，抗逆力較強，人際關係較理想

培育高EQ孩子的關鍵

要培育高EQ孩子，關鍵在於家長能敏銳地回應孩子的情緒和需要，讓孩子感到被明白和接納，以下是3大秘訣：

1. 細心觀察：留意孩子和家長的狀態及情緒變化

在孩子有輕微情緒變化時及早安撫和回應他的需要，便較易平復他的心情。多觀察孩子有助你理解他的情緒變化模式，從而推斷他不快的原因。而當自己在情緒起伏時，實在難以冷靜地回應孩子，要先調整好情緒，深呼吸數下或喝杯水，才有心力為孩子「情緒導航」。

2. 轉換角度：提示自己多包容和體諒孩子

當孩子哭不停時，嘗試從另一角度想，孩子因為未能滿足自己的需要，同時也未懂得清晰地表達和調節情緒，才需要照顧者的協助；在他難過時耐心相伴，也是與孩子親近、增進感情的好機會。

3. 表達同感：讓孩子感到你與他感同身受

家長適切地回應孩子當下的經歷和感受，不但能讓他感到被明白和接納，也能協助他過渡和表達情緒，心情得以慢慢平復。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】