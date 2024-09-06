靚太安樂窩｜東芝亞太區家電新品發佈會　融合北歐極簡美學首創酵活米烹調電飯煲

【靚太安樂窩/Toshiba/東芝/亞太區/越南河內/Japandi/Master of Flow/創新家電方案/反町隆史】家電的美學設計在當今市場日趨重要，不僅追求功能性，還希望產品能與家居環境協調，提升整體美感。近日，東芝（Toshiba）於越南河內舉辦以「超越細節，創新明天」（Beyond Details, Innovate Tomorrow）為主題的大型新品發佈會，宣佈進軍亞太市場的策略性計劃，及邀請著名男星反町隆史成為東芝亞太區品牌代言人，加強品牌形象同時，與消費者有更深入的聯繫。

▲ 東芝亞太區總裁Zeal Jiang在發佈會上提及品牌市場策略。（林綺虹攝）

東芝家電｜品牌市場策略

當日發佈會帶來了革命性創新家用電器新領域，展示了未來一年內即將上市的98款新品，其中部份產品是基於「Japandi」和「Master of Flow」的概念而衍生。品牌亞太區總裁Zeal Jiang在發佈會上提及，東芝自1875年起已是亞太區家喻戶曉的家電品牌，未來將以此為基礎，加強研發、零售服務、數位行銷及消費者的參與度，以及加強與合作夥伴的聯繫，擴大品牌在市場的影響力，實現成為亞太區第一日本家電品牌的目標。

▲ 日式和風展品區。（林綺虹攝）

東芝家電｜秉承匠人精神

新品主題為「超越細節，創新未來」，源自於東芝在日本149年的發明及創新歷史。日本是一個賦有匠人精神之國，手工藝和製作過程的尊重與熱情，不僅追求技術的完美，還重視每一個細節，以達到產品的最高品質。

「Japandi」和「Master of Flow」是今次亞太區重頭戲︰兩種獨特概念，兩種創新解決方案。前者是注入高質生活品味系列，後者則是創新水技術，實行一站式系統實現健康生活同時，確保與水相關的家電產品更耐用。

▲ Japandi 展品區。（林綺虹攝）

東芝家電｜「Japandi」極簡美學概念

日本美學強調簡約、自然和和諧，常見於建築、茶道、花道等藝術形式中，創造一個舒適且和諧的居住環境。東芝深明市場的需求，將這一理念融入到家電中，推出了「Japandi」系列，透過日本富士白極簡美學與北歐設計，應用於電飯煲、微波爐、洗衣機到雪櫃等。

▲ 「Master of Flow」展品區。（林綺虹攝）

東芝家電｜「Master of Flow」全方位改善家中飲用水品質

「Master of Flow」系列則焦點落於先進的水技術應用，透過一系列與用水相關的家電產品如淨水器、熱水器、洗衣機、洗碗機、雪櫃、電飯煲及微波爐等，一站式改善飲用、烹飪及生活所需的食水品質，實現更健康舒適的生活環境。

▲ Toshiba House展示區。（林綺虹攝）

東芝家電｜引領潮流的新科技家電

同場展示了多款引領潮流的新品，包括廚房電器、循環扇、洗衣家電等不同品類。如集多功能於一身的微波蒸氣焗爐，彩色螢幕控制板面，時尚又實用；多門式雪櫃，大容量設計，可輕鬆置入廚房。另外，對於亞洲人而言，米飯是不可或缺的主食，而東芝基於69年在東南亞國家對米飯及烹調技術的研究，推出改良米飯口感的電飯煲，為米飯的軟硬度及甜度提供精準掌控，製作鬆軟可口米飯。

▲ 左：東芝海外營銷總經理（微波及清潔事業部）Shine Guo ；東芝亞太區總裁Zeal Jiang；東芝亞太產品管理負責人Nattinee Techarungniurn接受傳媒訪問。（林綺虹攝)

東芝家電｜可持續發展的承諾

東芝作為一個老字號商標，致力擴大亞太區第一日本家電品牌的目標，同樣致力成為一家對社會負責任的企業。東芝海外營銷總經理（微波及清潔事業部）Shine Guo表示：「我們運用環保包裝物料，及可持續方式去設計並製作優質耐用產品，以實際行動回饋社會。」綠色工廠計劃下，東芝已有28家工廠獲得國家綠色工廠認證，共同開創綠色未來。

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