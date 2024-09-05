DSE｜2025年文憑試下周三起接受報名　10月8日截止

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香港考試及評核局（考評局）今日（5日）宣布，2025年香港中學文憑考試（文憑試）將於下周三（11日）至10月8日接受報名。學校考生須經所屬學校報考，自修生則須透過文憑試網上服務報名系統提交報考申請。

以自修生身分報考2025年文憑試的人士，必須符合其中一項條件，包括曾應考文憑試或相等考試，或於2025年1月1日已足19歲，或非修讀文憑試課程，但於2024／2025學年已修畢或正在修讀由考評局決定為等同中六程度之課程。

在同一考試年度內，考生可從任何甲類、乙類及丙類科目中，報考最多8科。2025年文憑試可供報考的科目包括：

(1) 甲類科目：23個高中科目

(2) 乙類科目：58個應用學習科目（只供學校考生報名）

(3) 丙類科目：五個其他語言科目，即法語、德語、日語、韓語和西班牙語

就丙類其他語言科目，考生須應考由相關官方機構在香港舉辦的指定語言考試，並按相關語言考試的時間表，直接向各指定的考試行政機構報名。有關考生報考 2025 年文憑試時，須 選取相關的丙類科目，並於 2025 年 2 月 28 日或之前向考評局提交相關的成績證明文件。考 生於指定或更高的語文能力水平考試所取得的成績，會被採納為文憑試丙類科目的成績。

2025 年文憑試考試費已經公布，詳情如下：