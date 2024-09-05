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中年好聲音2丨鄭梓浩被前度指控一腳踏三船　爆Brian食軟飯指男方「性能下降」

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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《中年好聲音2》鄭梓浩被前度指控是渣男。

【中年好聲音2 / 鄭梓浩 / 出軌】TVB綜藝《中年好聲音》兩季不少參賽者發展不俗，可是另一方面近期卻又爆出不少醜聞，之前傳已婚參賽者曹敏寶（Mable）疑與人夫梁浩銓有婚外情。早前龍婷與有婦之夫丘亞葵「hello kiss」更成熱話，令《中年好聲音》被網民戲稱「中年好出軌」。

今日，《中年好聲音2》鄭梓浩（Brian）的前度女友Grace接受媒體訪問，大爆Brian食軟飯，而且拍拖期間一腳踏三船「偷食」至少2名女子。

中年好聲音丨龍婷避談婚姻狀況　首現身開腔回應與丘亞葵關係

現年鄭梓浩保養得不俗，難怪異性緣旺。

中年好聲音2丨助鄭梓浩圓歌手夢

Grace自稱是鄭梓浩的初戀情人，二人分手多年後在2017年重遇並再撻著，翌年同居，直到近期才分手。Grace控訴拍拖7年期間，鄭梓浩除頭3年對她一心一意外，其餘時間都有偷食。她指當日重逢不久，鄭梓浩已向Grace剖白年青時追女無數更導致婚姻失敗，由此洗心革面。

於是Grace信以為真，重遇不夠一周已給鄭梓浩50萬元，之後又出錢出力為男友圓歌星夢，甚至與鄭梓浩的兩個兒子關係良好，他們直頭叫Grace做阿媽。

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中年好聲音2丨指控男方一腳踏三船

可是鄭梓浩參加《中年好聲音2》人氣上升後，他在去年年底向Grace提出分手並搬出寓所。而Grace後來發現男方與另一個女人有親密片段，鄭梓浩才承認與一個內地人妻有染，甚至揭發他回內地開完直播就與「小三」親熱，Grace更聲稱這個小三同樣有「貼錢」給鄭梓浩。

鄭梓浩有小三外，更踢爆他有一名「半個圈中人」的小四，雙方有裸聊甚至約炮，更願意資助鄭梓浩父子生活。她更聲稱鄭梓浩帶「小四」與兩個兒子齊去旅行，4人住同一間房，可是Brian竟然在兒子旁與小四進行「運動」，而鄭梓浩大仔「大義滅親」通知Grace此事。

Grace更指控鄭梓浩一直拖拖拉拉，一時話搬、一時話分手，但後來又承諾大家一生一世。Grace更爆鄭梓浩向他抱怨因為感染新冠令性功能失調，於是她買補品給男方進補，事後先知真正原因為男方太多女伴才「能力下降」。

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