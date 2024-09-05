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外傭非禮｜涉酒店房非禮4歲女少主　女菲傭否認虐兒非禮開審

社會

撰文： 陳曉欣

發布時間： 4 小時前

最後更新： 2 分鐘前

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33歲女外傭涉非禮4歲女少主，案件今日於九龍城裁判法院開審。（資料圖片）

33歲女菲傭涉非禮4歲女少主，她否認非禮及虐兒兩罪，案件今（5日）於九龍城裁判法院開審。女童於錄影會面稱，事發當天其母在酒店慶祝生日，女童與被告單獨身處酒店房間期間，遭被告用私處磨擦其私處。

被告GUARINO, GELLIE ESCALO（33歲）被控於2023年3月26日，在香港麗思卡爾頓酒店某房間猥褻侵犯及襲擊女童X。X案發時4歲，被告在X家任家傭。

庭上播出X的錄影會面內容，X稱當天其母在酒店慶祝生日，被告亦同行。X稱母親外出買食物時，她在房間內帳篷的床上畫畫，被告之後走入帳篷，用腳踢了她的背部一下，並將她踢下床。被告其後脫去X的衣物，然後伏在其身上，用身體磨擦X的胸部和下體，並捏X的腳。X稱當時很不開心，感到痛楚。X稱被告用英語稱「你唔好郁呀，你記住，你話俾爸爸媽媽聽你就係小壞孩子」。

X稱，她事發前不喜歡被告，因為她不喜歡被告陪她，想母親陪伴她。

辯方盤問時問及，被告事發時說「你唔好郁呀，你記住，你話俾爸爸媽媽聽你就係小壞孩子」的英文原句是甚麼。X稱不知道，辯方重複問題後，X改稱被告當時稱「you cannot told your mum and dad, you will be a bad girl」。

辯方指，X在錄影會面稱不記得英文原句，X稱「Now I remember（我現在記起）」，並否認有教人她說。

聆訊明（6日）續。

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記者：陳曉欣

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