外傭非禮｜涉酒店房非禮4歲女少主　女菲傭否認虐兒非禮開審

▲ 33歲女外傭涉非禮4歲女少主,案件今日於九龍城裁判法院開審。(資料圖片)

33歲女菲傭涉非禮4歲女少主,她否認非禮及虐兒兩罪,案件今(5日)於九龍城裁判法院開審。女童於錄影會面稱,事發當天其母在酒店慶祝生日,女童與被告單獨身處酒店房間期間,遭被告用私處磨擦其私處。

被告GUARINO, GELLIE ESCALO(33歲)被控於2023年3月26日,在香港麗思卡爾頓酒店某房間猥褻侵犯及襲擊女童X。X案發時4歲,被告在X家任家傭。

庭上播出X的錄影會面內容,X稱當天其母在酒店慶祝生日,被告亦同行。X稱母親外出買食物時,她在房間內帳篷的床上畫畫,被告之後走入帳篷,用腳踢了她的背部一下,並將她踢下床。被告其後脫去X的衣物,然後伏在其身上,用身體磨擦X的胸部和下體,並捏X的腳。X稱當時很不開心,感到痛楚。X稱被告用英語稱「你唔好郁呀,你記住,你話俾爸爸媽媽聽你就係小壞孩子」。

X稱,她事發前不喜歡被告,因為她不喜歡被告陪她,想母親陪伴她。

辯方盤問時問及,被告事發時說「你唔好郁呀,你記住,你話俾爸爸媽媽聽你就係小壞孩子」的英文原句是甚麼。X稱不知道,辯方重複問題後,X改稱被告當時稱「you cannot told your mum and dad, you will be a bad girl」。

辯方指,X在錄影會面稱不記得英文原句,X稱「Now I remember(我現在記起)」,並否認有教人她說。

聆訊明(6日)續。

下載HKET App,追蹤TOPick WhatsApp頻道,睇全方位資訊:

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】

記者:陳曉欣