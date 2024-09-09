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人事變動｜房協主席陳家樂將卸任　盼房屋實驗室闖大灣區

社會

發布時間： 2 小時前

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房協主席陳家樂於本月卸任。（朱永倫攝）

房協主席陳家樂將於本月退任，結束長達28年房屋規劃專業相關的公職生涯。他形容任職房協主席6年期間，經歷社會事件和疫情，都是史無前例，富挑戰性，包括成功推動長者房屋及屋邨重建。他期望房協將來的影響力，可伸延到大灣區為港人謀居所，但牽涉改動《房屋條例》，有待規劃。

陳家樂於2018年接任房協主席，經歷社會起跌，他憶述任內做過好多危機處理，不少規劃亦沒停頓。在他任內，房協第3個長者安居樂項目「紅磡豐頤居」入伙，最新出租率逾九成；東區明華大廈逐步推展重建；乙明邨松悅樓、洪水橋專用安置屋邨「樂橋軒」，採用組裝合成技術建屋；還要規劃未來逾廿個公營房屋項目等。他形容任內富挑戰性，「乘風破浪再創高峰，史無前例，亦希望後無來者。」

他尤其感激房協委員、團隊用心做好規劃，形容這是房協獨有機構文化。「外界認為我們是房屋實驗室，覺得我們肯嘗試敢創新。」他期望房協能繼續推動跨代共融生活、居家安老，發展老、中、青綜合住屋模式，於東區明華大廈、啟德1E1項目約2000伙、北區百和路都引入這模式，同時建造出租公屋、資助出售房屋、長者安居樂等大廈，連同相關配套設施，讓不同年齡階層於同一社區內共融生活。

針對近年港人北上生活趨勢，陳家樂認為，房協長遠能以試驗形式，把服務延伸到大灣區。不過本地《房屋條例》只能讓房協在本港發展房屋，如果房協日後想在大灣區規劃長者住屋，首先就要打破法例限制，但有待立法會修例通過，意味這個新角色仍是言之尚早。

至於房協未來５年要興建近1.8萬伙公營房屋，建屋支出會否對財政構成壓力？陳家樂稱上年度房協帳目「仍是正數」，有待短期內公布。不過房協長遠會透過出售非核心投資物業如街鋪、發起銀團貸款等形式集資，強調目前財政穩健，毋須低價賣舖，會善價而沽。

陳家樂本身正職是律師，參與公職生涯28年，曾任房委會委員、市建局董事會成員、城規會委員、房協主席等。他形容工作好有滿足感，日後審慎考慮會否再接更多公職，希望將來慢活多看書、多到訪油麻地電影中心，多旅遊多見聞。「生活太忙，少咗同人溝通，好想探訪更多長者，多加人情關懷，觀察世界。」

房協本周五將舉行周年委員大會，將選出新一屆監事會委員，並委任新一屆執行委員會，再互選新一任主席。

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