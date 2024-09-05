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東張西望丨辛苦儲落首期買樓慘中伏　俾完首期單位被釘契血本無歸

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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《東張西望》

《東張西望》昨晚（9月4日）報道，苦主林小姐辛勤工作儲得70萬積蓄作首期，本滿心歡喜與丈夫購置「上車」做業主。他們決定購買將軍澳二手屋苑一個單位，樓價為700萬元，於是林小姐繳付訂金並簽下臨時買賣合約。

其後，苦主透過正規律師樓進行交易，交易時買家得知業主欠銀行及財務公司共約500萬元，認為可從樓價中扣除，因此安心支付70萬元首期。

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《東張西望》

東張西望丨懷疑存心隱瞞

可是，在等待收樓期間，買家卻被告知該樓已被釘契，原來原業主在簽署臨時賣買合約後，再欠下另一外間財務公司的款項，導致資不抵債。在「按上按上按」後單位被釘契。

而且，若中止交易的話，苦主已經繳付的70萬元首期將被「殺訂」，買家質疑賣家及其代理律師專業失德，存心隱瞞事件，並決定向律師公會投訴。

事件有多個可疑之處，令不少網民禁懷疑賣家律師是否「職業失德」，甚至「夾埋賣家」之嫌。

《東張西望》

東張西望丨兩大中伏位

當中一個「中伏位」是林小姐與賣家簽署臨時買賣協議時，單位其實已進行了第三按揭，惟當時「田土廳」的文件並未有顯示或更新紀錄，令林小姐誤以為單位只有兩個按揭，而總數低於700萬元，故林小姐仍決定購入物業。

不少網民認為，在購買二手物業時，如果發現單位曾經進行按揭，甚或乎「按上按」，最好避免購買，以防「中招」。

事件第二個「中伏位」為賣家代表律師的一切舉動以及身份。同一名律師竟然代表賣家以及進行三按的鄧小姐；而律師與林小姐一方的一切書信以及放款行為，更加令廣大網民質疑當中似乎有問題。

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