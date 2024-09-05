風扇仔狂吹4大部位恐瞓捩頸或腰痛 中醫師教飲1款茶飲解暑【內附食譜】

▲ 若同一位置持續吹風逾10分鐘，風的特性便會使腠理打開，風邪便會帶動暑熱等外邪入侵人體，就有機會致病。（iStock圖片）

天氣愈來愈熱，走在街上，人人都拿着一把手提風扇仔解暑。長時間對準身體吹冷風，其實暗藏健康隱憂，有些位置久吹更有可能致病！立即交由中醫師解釋。

對準吹風逾10分鐘恐惹病

註冊中醫師林榮聰指，風屬「六氣」（風寒暑濕燥火）之一，當氣候變化出現異常，例如太過、不足、非時之氣，就會轉化成稱為「六淫」邪氣。而風善行數變，性主動及輕揚開泄的特性，既可帶動其他病邪入侵襲人體引起外感症狀，亦可能引起皮膚敏感痕癢，甚至肌肉抽搐痙攣，故風邪又有百病之長之稱。

正常情況下，吹風扇並不會誘發任何症狀，更可有降溫消暑的效果。但林醫師又強調，若同一位置持續受風逾10分鐘，風的特性便會使腠理打開，風邪便會帶動暑熱等外邪入侵人體，就有機會致病。

4大部位不宜狂吹

林醫師提醒大家留意以下部位，不宜長時間對準吹風：

頭或臉部

若人體正氣不足，加上腠理開泄，風邪帶動熱邪入侵大陽經經絡，輕則誘發頭暈、頭痛等徵狀，重則或致感冒症狀如發熱咽痛、流鼻水、周身骨痛等。若忽視症狀繼續吹風，徵狀有機會惡化成高熱，甚至演變為腸胃炎、肺炎等。

皮膚

風邪帶到火或熱邪入侵皮膚表面，會導致血熱。熱極生風，便會導致皮膚痕癢。若本身已患皮膚炎症如濕疹、風癩等的血熱證人士，若忽視徵狀繼續吹風，熱邪伴隨風邪侵襲體表，會令血熱燒得更旺盛，皮膚痕癢發炎加劇，甚至化為熱毒，使皮膚出現嚴重紅腫疼痛、流血流膿等情況。

▲ 註冊中醫師林榮聰指，外感風寒或風熱的感冒病人多以中藥內服處理，因應病況疏風清熱或驅寒。落枕、腰痛者則會以針灸、推拿或拔罐治理，疏通局部經絡。（彭大偉攝）

頸或背部

風性主動，當長時間吹頸部或有肌肉的地方，侵襲體表後容易引起肌肉痙攣、抽搐的情況，常見病證如落枕、急性腰痛等。

腹部

脾喜燥惡濕，久吹風扇或將濕氣帶往腹部，脾胃受侵襲便會出現一系列腸胃症狀，如腹痛、肚瀉、便秘等。痰濕型人士本身已經脾虛，腸胃功能較差，再持續吹風症狀或會加劇。

林醫師另提醒，五十肩（肩周炎）患者，及此症的高危族群（40至60歲中年人士）尤須注意，因五十肩源於受風寒之邪侵襲肩關節的經絡所致，若肩膊再長時間吹風，肩膊疼痛、上肢活動受限的情況就會更嚴重。

年老體虛心肺病患者易受風

除了留意吹風扇的時間和時刻轉換部位，年老體虛、經常勞動、有嚴重心肺疾病或慢性阻塞性肺病病史，及有吸煙習慣的人士，亦是容易受風的高危族群。

林醫師解釋，因人體「衛氣」負責抵禦外邪侵襲，亦有滋養腠理、啟閉汗孔的功能，而肺主一身之氣，肺虛者即衛氣虛，衛表不固、腠理疏鬆，汗液容易外泄，便最容易受風邪影響。

氣虛者多見怕風、臉色白、易出汗、氣促，常感冒亦易累。可多吃健脾補氣的中藥如北芪、黨參。陽虛者則見畏冷胃口差，臉黃萎黃易腹瀉，常腰痠膝痛、小便清長，多吃溫補腎陽的中藥有助改善，如杜仲、巴戟、肉蓯蓉等。

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消暑茶飲推介

除了吹風扇，林醫師另推介以下一款茶飲，助大家清熱解暑。

翠衣薏仁茶

材料： 西瓜皮2大片、生熟薏米各15克、冰糖少許、水800毫升



做法： 洗淨材料，切去西瓜皮外層深綠色部分，再切成粒。將所有材料加水放進煲內，大火煮滾後轉小火煲30分鐘，加冰糖調味。



功效： 西瓜皮清熱解暑兼解渴，薏米健脾利水化濕，兩者結合達清熱健脾和利濕之效。

此茶飲宜於夏季飲用作消暑保健，長者小孩也可飲用。惟小便頻密、夜尿多者，以及孕婦則不適合。

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