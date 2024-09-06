痛風禁忌｜男子愛飲「老火湯」險致癱瘓　驚揭頸椎内藏逾10粒痛風石

▲ 廣東阿叔行走困難險癱瘓，驚揭頸椎内藏逾10粒痛風石，醫生揭愛飲1款湯是元兇。

【痛風／痛風石／癱瘓／高尿酸／湯水／頸椎病】愛飲湯險癱瘓？近日，内地一名65歲男子出現行走困難、頭暈等症狀，險些癱瘓。就醫檢查後，發現其頸椎管内竟有大量痛風石沉積，造成脊髓嚴重受壓。醫生揭該名男子愛飲1款湯是元兇，是痛風患者的飲食禁忌。

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痛風｜愛飲湯竟面臨癱瘓

綜合内地媒體報道，廣州一名65歲梁姓男子在15年前罹患痛風，4年前他開始長出痛風石，期間一度在大腳趾關節處以及手部關節處都出現了痛風石，到後期甚至買不到合適的鞋子，只能光腳走路，如同「赤腳大仙」。

最近兩年，梁叔因行走困難、頭暈、胸部緊束感等症狀到醫院就醫，經過南方醫科大學第三附屬醫院脊柱外科醫生黃敏軍問診，以及磁力共振檢查後，發現梁叔患有嚴重的脊髓型頸椎病，頸椎嚴重後凸畸形，脊髓受壓非常嚴重，而引起脊髓受壓的，居然是其椎管內大量的「痛風石」。

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經醫生追問後得知，原來梁叔非常喜歡喝骨頭湯，每天都會喝一到兩碗。他指出，無論是高尿酸血症還是痛風，都與不當飲食的關係極為密切，而骨頭湯嘌呤含量高，是痛風患者的飲食禁忌。

8月19日，黃敏軍醫生為梁叔進行手術，從頸椎管內取出了10多粒淡黃色、大小不一、鬆散遊離的痛風石結晶。術後梁叔的頸椎後凸畸形明顯改善，MRI檢查提示椎管內痛風石被完全去除，脊髓壓迫順利解除。手術後第2天，雙下肢的僵硬感也得到了明顯改善，下地走路也踏實和穩當了很多。

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8種食物暗藏痛風陷阱

台灣營養師程涵宇在其Facebook專頁中指出，最近發現越來越多40歲以下年輕人，因為痛風問題，身體痛不欲生而去就診。她表示，其實痛風經常伴隨著三高（高血壓、高血脂、高血糖）和肥胖問題，大大增加健康風險，而以下8種常見食物，就容易暗藏痛風陷阱：

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痛風｜防治痛風、頸椎病

黃醫生指，痛風石是由於長期高尿酸血症導致尿酸鹽結晶在關節及周圍軟組織沉積而形成的結節狀腫物。要防治痛風石，首先要控制飲食，減少高嘌呤食物的攝入，如動物內臟、海鮮、高湯濃湯、啤酒等。同時，要多喝水、多吃新鮮蔬菜水果，促進尿酸排泄。如果已確診高尿酸血症且出現痛風石，應及時就醫，接受藥物降尿酸和對症治療。

而脊髓型頸椎病通常是由於長期低頭、不良姿勢等原因，造成頸椎椎間關節退變，如椎間盤突出、骨質增生，後縱韌帶骨化、黃韌帶肥厚等，導致脊髓和神經受壓，患者會出現四肢麻木無力、行走不穩、雙下肢僵硬感、胸部緊縮感等症狀。

預防頸椎病則要注意保持正確的姿勢，避免長時間低頭看手機、電腦等，加強頸部肌肉的鍛煉，如做頸部伸展運動、游泳等。當走路出現「醉酒」步態時，往往代表疾病已經非常嚴重，須盡快接受專科治療。

痛風｜6招避免痛風發作

痛風與生活及飲食息息相關，台灣中正脊椎骨科醫院免疫風濕科醫生賴漢明醫生建議，想避免痛風發作，可遵循以下6點：

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痛風｜高尿酸2大成因

賴醫生解釋指，痛風患者發作時，多數以大腳趾、腳踝及膝關節出現紅、腫、熱、痛最常見，如今因現代生活、飲食水平提升，痛風已由古時的「王者之病」轉型為「眾病之王」，台灣目前約40萬名痛風患者中，90%患者為男性，而女性則通常於50歲以後才發病，停經前婦女甚少有痛風，而導致高尿酸主要為以下2大成因：

高嘌呤食物攝取過量： 約1至2成患者因高嘌呤食物飲食過量，導致血中尿酸過高，此類病人可透過飲食調整改善。

約1至2成患者因高嘌呤食物飲食過量，導致血中尿酸過高，此類病人可透過飲食調整改善。 先天遺傳：約8至9成患者因腎臟中的腎小管無法排出尿酸，繼而於體內關節及皮下堆積，產生痛風結晶及關節炎，由於屬於先天遺傳，因此必要時需藉由藥物來治療。

不過一般患者經過藥物治療，尿酸值都會回復正常，大部分尿酸結晶，亦會慢慢消失不見，也不會再痛風發作，效果基本都顯著良好。

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