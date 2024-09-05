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預防罪案｜中西區區議員倡應有180萬部閉路電視　警方：需循序漸進讓市民習慣

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 1 小時前

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中西區區議會今日召開大會，多名區議員認為當局應大幅度增加安裝閉路電視。（資料圖片）

警方今年4月起分階段展開「於罪案黑點安裝閉路電視計劃」，將於全港615處地方安裝閉路電視。中西區區議會今日召開大會，多名區議員認為當局應大幅度增加安裝閉路電視，有區議員更指，若按美英比例，香港應有180萬部閉路電視。

政府計劃於全首階段中區會安裝20組閉路電視，其中13組已於6月完成，餘下7組會在今年底前完全安裝。而西區則會有6支閉電視，目前已安裝3支，餘下亦會在今年底前完成。

中西區委任區議員葉亦楠關注，閉路電視系統的私隱問題，以及未來當局計劃在中西內安裝多少支閉路電視。地區委員會界別區議員楊學明則關注中區閉路電視的覆蓋率達多少，過往有多少宗案件因閉路電視而偵破。

李志恒：香港750萬人口應有180萬部閉路電視

地區委員會界別區議員李志恒發言時，提到美國有8500萬部閉路電視，平均約每3人就有一部閉路電視，英國則是每2.6人就有一部，安裝的閉路電視數量遠超於香港，認為香港750萬人口應有180萬部閉路電視，但現只有2000部，希望當局會繼續安裝更多閉路電視。

李志恒強調這不應涉及私隱問題，是保護市民及大家生活質素的工作，認為市民看到西方國家的數字，應該更加接受才對

警方：沒有備存該區閉路電視覆蓋率

中區警區指揮官汪威遜表示，沒有備存該區閉路電視的覆蓋率，但強調現在警察工作繁忙，因為要檢視閉路電視，「條片1分鐘就要睇1分鐘，12個鐘就12個鐘，就算拎番總部用科技都係慳得三分一時間。」

對於增加閉路電視的建議，警方則回應稱需要循序漸進，讓市民習慣及了解閉路電視的作用。

責任編輯：戴朗希

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