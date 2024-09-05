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超市大搜查｜46款含重金屬12款驗出致癌物　消委會推薦20款安全罐頭魚

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 37 分鐘前

最後更新： 28 分鐘前

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46款罐頭魚含重金屬12款驗出致癌物，消委會推薦20款安全清單。

【颱風/魔羯/消委會／罐頭魚／致癌物／多氯聯苯／鎘／鯪魚／沙甸魚／吞拿魚/】颱風「魔羯」殺到，不少市民都會到超市及街市入貨，其中方便儲存的罐頭食品向來是人氣之選，不過就要注意裡面所含的化學物質是否安全。消委會曾測試市面上46款罐頭魚，結果發現所有樣本均檢出金屬污染物，其中12款檢出致癌物多氯聯苯，而沙甸魚樣本的污染程度較為嚴重，有2款的鎘含量更超標50%。不過，仍有20款罐頭魚在安全測試中獲得5星滿分，整體表現中亦有6款總評獲滿分，其中11款目前在香港有售。

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消委會曾到超級市場、百貨公司等地方搜集了46款常見的罐頭魚樣本，包括7款鯪魚、19款沙甸魚及20款吞拿魚，每罐售價介乎$7.8至$149不等。化驗所先把罐頭內的醬汁及其他配料隔走，然後測試魚部分的安全程度及營養素含量。

根據檢測結果，全部樣本皆驗出金屬污染物，12款樣本檢出致癌物多氯聯苯，其中有9款為沙甸魚罐頭，另有2款吞拿魚罐頭及1款鯪魚罐頭。另外，有17款（約9成）沙甸魚樣本驗出鎘，是3款測試魚類中鎘污染最嚴重的類別。

罐頭魚｜12款含致癌物多氯聯苯名單

  • Ramirez Sardines in Natural
  • 雄雞標番茄汁沙丁魚
  • Del Monte Sardines in Teriyaki Sauce
  • Hagoromo Canned Sardine
  • 樂魚牌茄汁沙丁魚
  • Tesco鹽水浸沙甸魚
  • Diverxu TAPAS Small Sardines in Olive Oil 7/10
  • 古龍牌茄汁沙丁魚
  • 珠江橋牌梅菜鯪魚
  • 美味牌礦泉水浸吞拿魚
  • Ortiz White Tuna Fillets in Olive Oil

根據消委會資料，多氯聯苯（polychlorinated biphenyls，PCBs）是工業所產生並長時間存在於環境中的污染物，國際組織將其列為第1組物質，即「令人類患癌」。長期攝入多氯聯苯會損害免疫系統及內分泌系統，令人患癌。不過消委會就指出，參考專家委員會訂定的暫定每月可容忍攝入量，一名體重35公斤的小童和一名體重60公斤的成年人，需長期每天進食超過約0.4罐和0.6罐相關樣本，才會有健康風險，因此消費者亦毋須過分擔心。

罐頭魚｜9款鎘污染較嚴重的罐頭沙甸魚

  • 三角嘜茄汁沙甸魚（超標50%）
  • 金龍牌XO醬沙甸魚（超標50%）
  • 尊西 John WestSardines in Sunflower Oil
  • 皇滋味橄欖油辣椒沙甸（超過上限一半）
  • 紅圈牌辣椒沙甸（超過上限一半）
  • Connetable Sardines in Oil with Chillies
  • essential Waitrose  Sardines in Olive Oil
  • Tesco 鹽水浸沙甸（超過上限一半）
  • Tesco 葵花籽油沙甸（達上限一半）

罐頭魚｜鎘攝取過量可致腎功能障礙

到底鎘對人體有何影響？消委會就指出，大自然蘊藏的重金屬、工業排污或由其他人類活動而產生的金屬污染物，會經不同渠道進入空氣、泥土或水等不同媒介，在大海、河流等的金屬污染物有機會被魚類等水產吸入，積聚在體內，並透過食物鏈由細小的水產傳至較大型的水產。4大受關注金屬污染物：砷、汞、鎘、鉛。

世界衛生組織認為，鎘是10種引起重大公共衞生關注的化學品之一。攝入過量鎘可使人慢性中毒，或會造成不能逆轉的腎功能障礙。消委會指，攝入過量還會令骨骼軟化，嚴重者更會骨折。

罐頭魚｜20款安全名單

在安全測試方面，有20款罐頭魚獲5星（滿分），包括5款罐頭鯪魚、6款罐頭沙甸魚及9款罐頭吞拿魚，其中11款目前在香港仍有發售，詳細名單如下：

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罐頭魚｜5大選購貼士

  • 孕婦或準備懷孕的婦女，以及幼童都應該避免進食體型較大的捕獵性魚類，例如劍魚、旗魚、長鰭吞拿魚和黃鰭吞拿魚（yellowfin tuna）等，以免過量攝入甲基汞
  • 消費者應保持均衡飲食，並適量進食不同種類的魚，以免過量攝入某類污染物
  • 沙甸魚、鯪魚等罐頭魚，其細骨經加熱及加壓後會變軟，因此消費者可盡量連骨吃，吸收更多鈣質。但同時亦應該減少進食豆豉、醬汁等配料，以免吸收更多的鈉
  • 避免食用有凹痕、破損或膨脹的罐頭，如開罐後發現有生鏽痕跡，應整罐棄置
  • 罐頭開封後應盡快食用，如有吃剩的食物，應放進密封容器冷藏，避免連罐保存

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