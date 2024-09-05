申訴專員｜上任後5個月後發表首調查報告　陳積志：公署調查精準全面「唔係鬥快」

▲ 申訴專員陳積志今日發表任內首份主動調查行動報告。（梁偉榮攝）

申訴專員陳積志今年4月起履新，今日（5日）發表任內首份主動調查行動報告。陳積志稱，上任後向公署提出3個策略性方向，包括著力推動以調解方式處理市民大眾的申訴，迅速回應市民的訴求緩解不滿。公署上年度共完成187宗調解個案，今年首5個月則已完成了153宗調解服務，較去年同期有雙倍增長，有把握年度調解宗數突破300宗，強調「不滿於單單係雙倍，我要求係多過雙倍」。

陳積志於上任後5個月後發表首份調查報告，時間較近年專員長，陳積志解釋，公署主動調查是重要工作，應做得精準和全面，「唔係鬥快」，是「貴精不貴多、貴精不貴快」。他強調，公署提出加強調解工作，並不會淡化公署的調查職能。陳積志又指，公署進行的調查有建設性，向部門提出的建議均百分之百落實，「因為我追到落實為止，唔會放過你」。

陳積志又指，上任後會推動跨部門及機構的協調和合作，將透過處理涉及跨部門跨機構協作的個案，及舉辦講座和工作交流會，為市民提供更好服務。本年度首5個月，公署己經處理了68宗涉及跨部門協作的個案，比上年度有大幅增長。

在囚人士申訴絕對無問題

47人初選案罪成被告之一鄒家成，涉在2023年還押時經由女律師將一封予申訴專員公署的投訴信攜離監獄並寄出，鄒與女律師被裁定罪成，其中鄒家成被判入獄3天。陳積志表示，公署接獲不少來自懲教院舍人士的申訴，強調現時申訴途徑絕對無問題，「唔存在任何話在囚人士申訴有困難，絕對無」；又稱懲教院舍內放有投訴表格，以簡單方法就可申訴，公署會按一般方式處理。

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