控制狂媽媽丨視照顧3個兒子為終身職業 港媽過分介入兒子婚後生活自取其辱

▲ 港媽過分介入兒子婚後生活。

她是非常能幹的媽媽，若然將聰明幹勁發揮於事業上，她必然是個成功女強人。畢生照顧三個寶貝兒子正是她的終身職業，相夫教子是她的專長，她樂此不疲呢！

物換星移，她的家庭漸漸起了變化，丈夫因病去世，長子和次子先後結婚自組家庭了，三子近來也搬出去自住了，媽媽陷入空巢期。不過在家中享有權威的媽媽，自然有她的生存智慧，她手中握有三個兒子的家居鑰匙，只要她喜歡，她是可以隨時造訪的。

她到訪得最頻密的是長子家，因為媳婦剛產了男嬰，她有太多的事情監管了。媳婦太不懂照顧嬰兒了，方法完全錯誤，新聘請的女傭就更糟，地板通處都是塵，衞生情況不合格，幸虧有她每天辛苦往來長子家監督呢！

豈料那天，長子竟然靦覥地跟她說：「媽，阿玲嘅媽媽會嚟幫忙湊仔，你以後毋須辛苦日日嚟啦！」哎吔吔吔！媽媽是被開除了嗎？一定是衰媳婦編造是非陷害她了！

不去就不去！媽媽轉而造訪次子家。真不明他們有甚麼長遠打算，二媳婦連蛋也沒生一隻，就是花錢買大堆廢物，名貴包包數十個，剛買的一雙新鞋就花了六千大元，真是大花筒！

有天次子嚴肅地跟媽媽說：「你以後唔好check阿惠啲嘢，呢啲係佢嘅私隱。」哎吔吔吔！這是我兒子的家，幹嘛跟我談私隱？又是媳婦背後造謠吧，好一個心機女！

那天她到三子家造訪，甫打開門就把她嚇壞了，這間屋曾打仗嗎？怎會如此亂七八糟？突然有個全身裸露的女子走出來，見到她旋即呼叫：「Oh my God！Who the hell are you？」

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