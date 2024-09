控制狂媽媽丨視照顧3個兒子為終身職業 港媽過分介入兒子婚後生活自取其辱

▲ 港媽過分介入兒子婚後生活。

她是非常能幹的媽媽,若然將聰明幹勁發揮於事業上,她必然是個成功女強人。畢生照顧三個寶貝兒子正是她的終身職業,相夫教子是她的專長,她樂此不疲呢!

物換星移,她的家庭漸漸起了變化,丈夫因病去世,長子和次子先後結婚自組家庭了,三子近來也搬出去自住了,媽媽陷入空巢期。不過在家中享有權威的媽媽,自然有她的生存智慧,她手中握有三個兒子的家居鑰匙,只要她喜歡,她是可以隨時造訪的。

她到訪得最頻密的是長子家,因為媳婦剛產了男嬰,她有太多的事情監管了。媳婦太不懂照顧嬰兒了,方法完全錯誤,新聘請的女傭就更糟,地板通處都是塵,衞生情況不合格,幸虧有她每天辛苦往來長子家監督呢!

豈料那天,長子竟然靦覥地跟她說:「媽,阿玲嘅媽媽會嚟幫忙湊仔,你以後毋須辛苦日日嚟啦!」哎吔吔吔!媽媽是被開除了嗎?一定是衰媳婦編造是非陷害她了!

不去就不去!媽媽轉而造訪次子家。真不明他們有甚麼長遠打算,二媳婦連蛋也沒生一隻,就是花錢買大堆廢物,名貴包包數十個,剛買的一雙新鞋就花了六千大元,真是大花筒!

有天次子嚴肅地跟媽媽說:「你以後唔好check阿惠啲嘢,呢啲係佢嘅私隱。」哎吔吔吔!這是我兒子的家,幹嘛跟我談私隱?又是媳婦背後造謠吧,好一個心機女!

那天她到三子家造訪,甫打開門就把她嚇壞了,這間屋曾打仗嗎?怎會如此亂七八糟?突然有個全身裸露的女子走出來,見到她旋即呼叫:「Oh my God!Who the hell are you?」

