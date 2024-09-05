外傭姐姐丨令僱主頭痛的外傭4大激心事件 顧紀筠堅持不讓工人做1件事避免爭拗

▲ 外傭姐姐令人激心的問題。《愛回家》劇照。

別以為女人堆聚一起，談購物最激進，給你透露，最激烈的話題其實是談外傭。外傭姐姐變成家庭舉足輕重的死穴，也礙於不能改變的事實（水平不斷下降），已經沒有當初那種，家有一個外籍幫傭，可以高枕無憂的日子。且聽姊妹們七嘴八舌投訴——

一套十二個Baccarat酒杯，只剩零星落索。問姐姐，她答道：「不嬲都係無，或者以前走咗嗰個打爛嘅！」

吸塵機一天到晚都在客廳裏，就是為了準備，在你回家時感覺她在工作中。

明明每天都有刀叉食水果，結果出門一周回家，時而有叉無刀，時而有刀無叉。做了幾年，教咗食麵要有辣椒醬，一排唔食麵，就唔記得喇！

講明每次擺盆花，必須在盆底或花樽底放個墊，以防刮花枱面，隔一排又遺忘！

舊人永遠唔肯教新人，你問她時就話已經教咗，但係新嗰位一臉茫然。

我提出有一點，大家都好同意，就係我丟的垃圾，傭人不可以執。這是為了避免將來大家有爭拗，萬一見到我的東西出現在她們那處，不想冤枉傭人手腳唔乾淨。正因為從來無呢個允許，將來就唔會出現「係你送俾我㗎嘛，你唔記得啫」的情況。

綜合大家意見，我們認識忠心耿耿、愛護家庭的外傭姐姐，大部分俱往矣；現所見的，新一代的專業精神有待改善，肯學肯做的態度也必須加強。如果你仍聘得好的外傭姐姐，你一定要好好珍惜。

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