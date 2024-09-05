哮喘｜入秋轉天氣狂咳氣促呼吸困難 中醫教按穴急救+3款湯水調理【內附食譜】

▲ 白露屬秋季節氣，中醫角度認為對應肺臟，最容易影響呼吸系統、腸胃及皮膚。一般人或出現輕微乾咳、聲沙、皮膚乾燥，或鼻敏感明顯加劇。

即將踏入24節氣中的「白露」，早晚明顯變涼。不少人指乾咳喉嚨痕的情況變多，哮喘患者更覺氣短氣促，症狀加劇難耐。立即由中醫師教大家食療調理及穴位急救，紓緩症狀兼強肺。

註冊中醫師徐思濠解釋，白露屬秋季節氣，中醫角度認為對應肺臟，最容易影響呼吸系統、腸胃及皮膚。一般人或出現輕微乾咳、聲沙、皮膚乾燥，或鼻敏感明顯加劇。

季節轉換加劇過敏哮喘

徐醫師指因肺為嬌臟、不耐寒熱，若天氣開始變得乾燥或寒冷，體質偏虛、易患肺系疾病的人士特別容易受影響，出現種種不適症狀。如體質虛者易有上呼吸道症狀如鼻敏感、流鼻水，喉嚨痕癢、咳嗽或帶痰，氣管不適等，皮膚亦容易敏感乾燥和痕癢。

若為肺氣弱的人士，季節轉換同樣容易導致過敏。故咳嗽症狀嚴重，甚至哮喘患者更需多加留意保暖，否則可加劇氣管不適，或哮喘復發；若咳嗽持續變成氣喘，嚴重可導致呼吸困難，有生命危險。

▲ 註冊中醫師徐思濠指，病人平日宜注意保暖，熱敷胸口及背部，或以風筒暖慢風吹暖胸部及背部都可。（林宇翔攝）

徐醫師提醒哮喘可大可小，因少數慢性哮喘病人因肺部變弱，咳嗽嚴重，甚至出現肺纖維化，氣喘嚴重時有機會誘發自發性氣胸。

忌以提氣中藥進補

要避免因天氣轉變而誘發的咳嗽、氣喘或氣管敏感等症狀，強肺相當重要。徐醫師指肺弱應從健脾入手，以培土生金法強化脾胃的吸收功能，將水穀中的精微營養物質帶至往肺部，充實並提升肺部功能。病人宜飲食均衡，攝取充足營養，飲食忌清涼寒涼，高脂肪、濃重厚味也不宜，避免影響脾胃吸收。

部份人認為人參、北芪有助提氣，徐醫師不建議大家胡亂進補，因咳嗽哮喘屬肺氣上逆的現象，若再攝取升提補氣的中藥有機會引致反效果，使症狀更嚴重。

他建議大家可用較溫和的中藥材如黨參、五指毛挑、淮山、百合製作湯水或茶飲，保持飲食均衡即可。一般人若覺秋季喉乾聲渺、氣喘氣促或咳嗽變多，也可飲蜜糖水或雪梨燉川貝，木瓜雪耳南北杏糖水也有潤肺止咳的好處。

除了食療調理，呼吸道症狀或哮喘患者不適宜進行過量高強度運動，可按個人能力作適度的急步行、慢跑，對強化呼吸道及肺部功能也有幫助。

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按壓2大穴位急救

若出現氣喘咳嗽等症狀，可以拇指點壓以下兩個穴位急救，直至出現微微的酸脹感。哮喘或咳嗽症狀嚴重的人士，力度可加重至自己可接受的範圍內，直至症狀紓緩為止。

天突穴

位置：胸骨頂上方的凹陷處

功效：平喘止咳



位置：胸骨頂上方的凹陷處 功效：平喘止咳 魚際穴

位置：手掌大魚際肌與赤白肉交界，第一掌骨橈側中點處

功效：平喘止咳、退熱利咽

3款湯水推介（4人份量）

徐醫師建議以下3款湯水，適合不同症狀的人士作紓緩調理。

1／補氣益肺湯



材料：五指毛桃、百合各30克，太子參15克，南北杏10克，陳皮1角，紅蘿蔔1個，豬腱1隻，水3公升



做法：所有材料洗淨後煲2小時



功效：具健脾補肺之效，適合腸胃功能較差，身體肺氣不足，容易消化不良及疲累，呼吸氣短且氣喘的人士。有助補虛、扶正兼強肺。



材料：五指毛桃、百合各30克，太子參15克，南北杏10克，陳皮1角，紅蘿蔔1個，豬腱1隻，水3公升 做法：所有材料洗淨後煲2小時 功效：具健脾補肺之效，適合腸胃功能較差，身體肺氣不足，容易消化不良及疲累，呼吸氣短且氣喘的人士。有助補虛、扶正兼強肺。 2／潤肺生津止咳湯



材料：沙參、淮山各15克，麥冬、南北杏各10克，雪梨2個，無花果4粒，陳皮1片，豬腱1隻，水3公升



做法：所有材料洗淨後煲2小時



功效：具潤肺生津之效，容易喉乾聲沙、痰少又黏，咳喘或氣管敏感者適用。



材料：沙參、淮山各15克，麥冬、南北杏各10克，雪梨2個，無花果4粒，陳皮1片，豬腱1隻，水3公升 做法：所有材料洗淨後煲2小時 功效：具潤肺生津之效，容易喉乾聲沙、痰少又黏，咳喘或氣管敏感者適用。 3／枇杷葉桑杏清肺湯



材料：枇杷葉桑、南北杏各10克，桑枝20克、百合30克，蜜棗2粒，豬腱1隻，水2.5公升



做法：所有材料洗淨後煲1.5小時



功效：可止咳化痰、清肺平喘，適合出現咳喘、胸悶、痰多等症狀的人士。​​​​​​​

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