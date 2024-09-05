水貨｜海關破歷來最大宗冒牌烈酒案　涉290萬拘7旬翁

▲ 海關破歷來最大宗的冒牌烈酒案，涉及3個品牌共1300支冒牌烈酒。（曾秋文攝）

中秋佳節臨近，海關破歷來最大宗的冒牌烈酒案，涉及3個品牌共1300支冒牌烈酒。海關版權及商標調查科一般調查組高級調查主任吳家俊表示，早前接獲舉報指有供應商售賣冒牌烈酒，經深入調查和商標持有人協助下，上周二（8月27日）突擊搜查葵涌一工廠大廈，發現冒牌烈酒供應商的營業處所和儲存倉，檢獲該批冒牌烈酒，市值290萬元，拘捕一名70歲男負責人。

海關發現，供應商訛稱涉事冒牌烈酒是海外水貨，以低價吸引熟客，不會在網上或社交媒體進行兜售。經化驗後，初步未發現酒內含有甲醇物質，惟案中檢獲的冒牌烈酒在包裝設計和價錢與正貨酒有分別，當中茅台酒正貨在不同年份生產設計細節略有不同，如2009年生產的樽頂是五星齒輪圖案，由14格齒輪組成，而冒牌酒只有13格；另外在樽頂正貨印有「茅台」，字體合理，印刷細緻，冒牌酒則字體拉長，比例不合理和印刷粗疏。

另一款烈酒樽頸印有雷射標記，冒牌酒標記印刷則深淺不一，正貨酒印刷完整，深淺程度合理，樽身位置有標籤貼紙；冒牌酒缺乏壓文圖案，正貨酒除有壓紋圖案外印刷精細。售價方面，冒牌酒由400元至3萬元不等，與同款型號的正貨酒相比較便宜約兩成，部分更便宜一半或以上。案件仍在調查中，不排除稍後有更多人被捕。

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