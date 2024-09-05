  • 32°C
香港時間：202495日 (四) 16:45
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 颱風 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

水貨｜海關破歷來最大宗冒牌烈酒案　涉290萬拘7旬翁

社會

撰文： 曾秋文

發布時間： 40 分鐘前

最後更新： 39 分鐘前

分享：

分享：

熱門 颱風 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

海關破歷來最大宗的冒牌烈酒案，涉及3個品牌共1300支冒牌烈酒。（曾秋文攝）

中秋佳節臨近，海關破歷來最大宗的冒牌烈酒案，涉及3個品牌共1300支冒牌烈酒。海關版權及商標調查科一般調查組高級調查主任吳家俊表示，早前接獲舉報指有供應商售賣冒牌烈酒，經深入調查和商標持有人協助下，上周二（8月27日）突擊搜查葵涌一工廠大廈，發現冒牌烈酒供應商的營業處所和儲存倉，檢獲該批冒牌烈酒，市值290萬元，拘捕一名70歲男負責人。

海關發現，供應商訛稱涉事冒牌烈酒是海外水貨，以低價吸引熟客，不會在網上或社交媒體進行兜售。經化驗後，初步未發現酒內含有甲醇物質，惟案中檢獲的冒牌烈酒在包裝設計和價錢與正貨酒有分別，當中茅台酒正貨在不同年份生產設計細節略有不同，如2009年生產的樽頂是五星齒輪圖案，由14格齒輪組成，而冒牌酒只有13格；另外在樽頂正貨印有「茅台」，字體合理，印刷細緻，冒牌酒則字體拉長，比例不合理和印刷粗疏。

另一款烈酒樽頸印有雷射標記，冒牌酒標記印刷則深淺不一，正貨酒印刷完整，深淺程度合理，樽身位置有標籤貼紙；冒牌酒缺乏壓文圖案，正貨酒除有壓紋圖案外印刷精細。售價方面，冒牌酒由400元至3萬元不等，與同款型號的正貨酒相比較便宜約兩成，部分更便宜一半或以上。案件仍在調查中，不排除稍後有更多人被捕。

點擊圖片放大
+2

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

冒牌商品｜海關檢$102萬侵權遊戲機及軟件　兩男被捕
13:14 2024/08/23
冒牌商品｜海關檢$102萬侵權遊戲機及軟件　兩男被捕
打擊毒品｜海關機場檢約1,000萬元氯胺酮　拘22歲男旅客
18:03 2024/08/31
打擊毒品｜海關機場檢約1,000萬元氯胺酮　拘22歲男旅客
車禍｜深圳灣大橋有私家車墮海　46歲海關人員死亡
11:04 2024/09/03
車禍｜深圳灣大橋有私家車墮海　46歲海關人員死亡
深圳灣公仔頭｜海關房車墮海遺恐怖公仔頭　公仔來歷謎團揭秘
16:07 2024/09/04
深圳灣公仔頭｜海關房車墮海遺恐怖公仔頭　公仔來歷謎團揭秘
打擊私煙｜海關搗破兩私煙倉庫值逾8000　偵破148宗屋邨電話訂私煙交易
20:33 2024/09/04
打擊私煙｜海關搗破兩私煙倉庫值逾8000　偵破148宗屋邨電話訂私煙交易

你可能感興趣

冒牌商品｜海關檢$102萬侵權遊戲機及軟件　兩男被捕
13:14 2024/08/23
冒牌商品｜海關檢$102萬侵權遊戲機及軟件　兩男被捕
打擊毒品｜海關機場檢約1,000萬元氯胺酮　拘22歲男旅客
18:03 2024/08/31
打擊毒品｜海關機場檢約1,000萬元氯胺酮　拘22歲男旅客
車禍｜深圳灣大橋有私家車墮海　46歲海關人員死亡
11:04 2024/09/03
車禍｜深圳灣大橋有私家車墮海　46歲海關人員死亡
罪案 品牌 海關

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

打風｜摩羯已增強為超強颱風　天文台評估周四下午後或掛八號
打風｜摩羯已增強為超強颱風　天文台評估周四下午後或掛八號
颱風摩羯︱「摩羯」來襲2情況或掛8號波　專家拆解「開冷氣會著火」迷思教安全守則
颱風摩羯︱「摩羯」來襲2情況或掛8號波　專家拆解「開冷氣會著火」迷思教安全守則
打風｜「魔羯」來襲明午或改發8號風波　議員促教育局盡早公布全港學校停課
打風｜「魔羯」來襲明午或改發8號風波　議員促教育局盡早公布全港學校停課
急症室最長等候時間（09月05日 時間12:05）
急症室最長等候時間（09月05日 時間12:05）
打風｜摩羯移近進一步增強　天文台下午6時20分改發八號風球
打風｜摩羯移近進一步增強　天文台下午6時20分改發八號風球