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港女野人奇異記丨何泳芍三點式溫泉最吸睛　陳若思迷路疑誤闖結界【多圖】

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 18 分鐘前

最後更新： 17 分鐘前

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港女野人浸溫泉大解放 ！

全新野外真人騷《港女野人奇異記》近日正在播映，四位港姐出身的陳若思（Amber）、廖慧儀（Jessica）、胡美貽（Nicole）及何泳芍（Honey），繼上一輯大受歡迎的《港女野人》後，再接再厲為觀眾攀山涉水。

何泳芍展示最強body

Amber、Jessica、Nicole及Honey昨晚（4日）到達毛利人小鎮Taupo。當地最有名的是湖泊及天然溫泉，製作組安排4人靠手上地圖「尋找他鄉的溫泉」，預計行程為15分鐘，越早到越早享受戶外溫泉浸浴。

出發前各人都信心滿滿，不過當超過預定抵達時間，她們仍在核心外圍兜圈，就連最強的Honey都要「問路」，最終她成為最先享受浸溫泉的成員，更毫不吝嗇地以三點式展示其最強body。

巴黎奧運｜何泳芍被封「美人魚」7歲開始練水　Honey愛運動擁古銅色健康肌膚【多圖】

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陳若思入咗結界？

其餘成員如Jessica，雖然同樣問路，但依然越行越遠，她自嘲說︰「我盡咗力喇，都話我路痴嚟啦。」她試過行到離目的地不到500米，卻過門不入。

同一遭遇還有Nicole，離溫泉試過不到400米，但她無視地圖指示，往相反方向行去。

最離奇是Amber由市區步入叢林，周圍環境仿如墮入結界。經過約45分鐘，攝製隊迫於無奈通水，才完成任務，可以換上三點式泳衣齊齊浸溫泉。

香港小姐丨Honey扮美人魚教小朋友潛水　何泳芍一時大懵撞落玻璃【多圖】

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今晚（5日）及明晚（6日）4名港女野人將踏上最危險的水上旅程，負責聲音導航的吳浩康都忍不住說︰「呢個只係一個簡單划艇活動，划足兩日一夜、57公里，真係辛苦過我哋做地盤，『港女野人』個金漆招牌，就靠佢咃撐住。」 

原先風平浪靜的河川，去到臨尾數公里卻驚險百出。Nicole原本自告奮勇落河幫手推船卻自陷困境，湍急的河水令她不敢站直以保持低重心，免被沖走。

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