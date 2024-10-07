飲食攻略丨全球糖尿病患者126年增長4643倍　醫生點名1類食油出事：增糖尿失智風險

【脂肪／飽和脂肪／不飽和脂肪／Omega-6脂肪酸／食油／植物油】眾所周知，想食得健康就要避開飽和脂肪，但有台灣醫生指出，相比起飽和脂肪，有一種不飽和脂肪對身體更為有害，容易促成炎症發生，提醒大家要盡量避免攝取過量這種不飽和脂肪，以免在不知不覺中危害健康。

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不飽和脂肪更有害

台灣家醫科醫生李思賢在其Facebook專頁指出，食物和食油中的脂肪主要可分為「飽和脂肪」及「不飽和脂肪」，而不飽和脂肪亦可分為「單元不飽和脂肪」和「多元不飽和脂肪」；現今社會主張在飲食上要盡量避免攝取飽和脂肪，但其實屬於多元不飽和脂肪的「Omega-6脂肪酸」同樣會對身體造成健康影響，提醒大家要多注意。

醫生表示，亞油酸（Linoleic acid）是常見的Omega-6脂肪酸，能在體內轉化成其他生物活性物質如花生四烯酸（Arachidonic acid），主要參與炎症反應和維持細胞膜結構等生理功能。他續指，這種Omega-6脂肪酸常見於部分植物油中，例如大豆油、葵花籽油、葡萄籽油、花生油等，而當攝取過量的Omega-6脂肪酸容易造成身體發炎，製作過程經高溫處理也會產生大量氧化自由基，會對粒線體造成傷害。

植物油易增慢性病風險

李思賢引述美國眼科醫師Chris Knobbe的研究指出，現代越來越多人罹患慢性病，主要與現今飲食文化中的高含量精製糖和植物油有關。日復日攝取兩者，逐漸在體內造成慢性炎症、代謝失調和氧化壓力等問題，從而誘發多種慢性病。研究亦引述了過往多項研究數據，發現2016年全球糖尿病盛行率達13%，比起1890年代數據增長4643倍；而肥胖症盛行率亦從19世紀的1.2%增加至2018年的42.4%，可見現代人罹患慢性病的人數有大幅增加。

而Dr. Knobbe認為，如此巨大的增幅與碳水化合物的攝取沒有太大關係，卻與植物油的普及有密切關聯，因為人類一直有進食碳水化合物的歷史，但攝取植物油是近代出現的飲食文化。醫生指出，過往有統計數據顯示，現代人每日攝取的精煉植物油高達80克，相當於每天有720卡能量來自這些植物油。而Omega-6脂肪酸攝取量從1865年的2.4克增至2008年的29克，遠超碳水化合物的增幅；從各種慢性病患者數據亦可見，現代人在有攝取植物油的文化後，慢性病人數才有顯著增加，癌症、黃斑部病變、失智症等疾病亦然。

精明選擇植物油

李思賢表示，想避免糖尿病等慢性病的發生，關鍵在於控制精煉植物油的攝取量，不健康的油脂會損害粒線體，導致代謝問題和各種代謝疾病，如果能像眾多「藍區」的飲食文化一樣，以「高碳水化合物飲食」為主，就能保持粒線體健康、有效代謝碳水化合物，從而達到長壽的效果。

醫生提醒大家，選擇食油時應留意產品的Omega-6脂肪酸含量，並推薦選擇橄欖油、椰子油、牛油果油等較健康的食油。

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