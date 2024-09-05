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颱風摩羯丨颱風殺到瘋搶平價菜　超市貨架被清空僅3款菜無人問津

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 颱風 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【天文台／颱風／摩羯／八號風球／惡劣天氣／超市／搶購】天文台將於下午6時20分改發八號風球！一如以往，打風期間多區超市街市都會出現搶購糧食潮，有眼利網民便發現超市雖然不少平價菜已被清空，但仍有數類蔬果似乎乏人問津。

最新影片:

Sick問識答
Sick問識答｜亂擠暗瘡恐增發炎風險 醫生拆解3大留疤成因+治療方法

有網民在Facebook群組「東張西望關注組」上載了數張超市售賣蔬菜的貨架照片，並留言笑指:

每次打風就覺得香港人特別鐘意食菜。

從上載的照片可見，貨架上的蔬菜類如西蘭花、白菜仔、椰菜....等近乎被全數清空，菜葉類的蔬菜只剩下零散幾包。不過，一些紅蘿蔔、西芹、瓜豆類等則仍有頗多存貨，似乎乏人問津。

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有網民則留言關注打風時的菜價：「風還未到 街市立刻 趁風打劫市民 一紮蔥 三蚊賣五蚊 75% 其他自己計」，有市民就建議可考慮以「兩餸飯」或者「罐頭」取代。

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同場加映：5大選購罐頭魚貼士

颱風「魔羯」殺到，不少市民都會到超市及街市入貨，其中方便儲存的罐頭食品向來是人氣之選，消委會早前曾提出5大選購貼士，幫大家颱風天都可以「食得健康啲」！

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