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打風｜機管局：今日約38個航班取消　設「旅客關顧組」派物資支援滯留旅客

社會

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最後更新： 57 分鐘前

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機管局機場運行副總監方瑞文。（彭大偉攝）

超強颱風摩羯迫近，天文台將在今日（5日）下午6時20分改發八號烈風或暴風信號。機管局表示，機場目前正常運作，今日約有38航班取消，明早會重新編配航班。局方預計，客運大樓內會有人滯留，將為旅客設臨時休息區，啓動「旅客關顧組」，派發基本物資，提供座位及充電設施。

機管局機場運行執行副總監方瑞文表示，估計隨摩羯逼近，機場未來會受影響，呼籲旅客出發前要先向航空公司查詢，確保航班正常才前往機場。他指，八號風球下各機場巴士線將暫停服務，僅巴士S1及S54線維持有限度服務，而機場快線會保持服務。

交通方面，機管局將啟動電子的士派籌系統，旅客可在客運大樓內等車，於機管局手機應用程式或機場的顯示屏觀看排隊進度。方瑞文又指，8號風球下各機場巴士線將暫停服務，僅巴士S1及S54線維持有限度服務，機場快線則保持服務。局方會與港鐵公司聯絡，希望增加今明兩日機場快綫班次，及延遲尾班車時間。

員工方面，機場將開放兩個員工休息室，可容納大約1000人，並安排接駁車，確保有足夠人手提供服務；另啓動緊急應變中心，協調機場同業、民航處及航空公司。

國泰航空、香港航空及大灣區航空預計今日毋需取消航班；香港快運今午及明日取消11對航班，提醒受影響旅客在本月20日之前完成改機票和退票手續，將獲豁免費用。

至於明日的航班安排，香港航空將取消4班分別往三亞及海口的航班，將豁免所有改機票和退票費用；大灣區航空則取消4班航班及有2班航班延誤，受影響乘客在原定出發日期7日內更改，以及在14日內退款可豁免費用。各航空公司提醒市民留意公司發布的最新資訊。

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