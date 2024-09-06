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颱風摩羯︱天文台12點40分改發3號風球　打風返工公司包接送？上下班受傷點計算？

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 6 分鐘前

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天文台12點40分改發3號風球　打風返工公司包接送？上下班受傷點計算？

【颱風/颱風摩羯/8號風球/3號風球/打風返工/天文台/勞工署/僱傭條例/工作指引】8號東北烈風或暴風信號現正生效。天文台宣佈，將於下午12時40分改發3號風球。有在8號風球生效期間上下班的市民，可參考勞工署制定的《颱風及暴雨警告下工作守則》及《颱風及暴雨警告下工作安排（參考指引）》，了解僱主可如何在惡劣天氣下作出上下班安排的指引。

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颱風摩羯︱打風返工僅限「絕對必需」員工

在八號風球及惡劣天氣下，服務業、飲食業、醫護人員、部分紀律部隊及交通服務行業員工，仍需緊守崗位。根據《颱風及暴雨警告下工作守則》，員工若需執勤，僱主應該只要求絕對必需數量的員工，在惡劣天氣或極端情況下回到工作地點，將當值必要人數減至最少；及需在制定惡劣天氣情況下工作安排時，將員工的安全作為首要考慮。

颱風摩羯︱必要時須僱主提供交通接送和津貼

在8號風球或更高信號生效期間，因應不少公共交通會暫停或削減班次，勞工署建議，僱主需為仍須上班的員工，提供交通津貼或以「實報實銷」方式支付車費。若沒有安全的公共交通服務可以選擇，僱主則需提供交通，接送員工上班。而若連僱主安排的接送服務亦受影響，僱主則要以僱員安全為先，不應要求員工立即上班。

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另外，勞工署亦於《颱風及暴雨警告下工作守則》建議，若員工出於惡劣天氣或極端情況原因未能返回工作地點，僱主不應「扣糧」，或做出影響勤工獎或津貼的計算。

至於在惡劣天氣下仍需返回工作地點當值的必要人員，僱主應另外發放當值津貼及特別交通津貼；個別行業亦設有「打風糧」機制，在八號風球或更高信號生效時工作，會按每小時計算津貼。

颱風摩羯︱僱主須對上班員工提供安全保障

根據《職業安全及健康條例》及《工廠及工業經營條例》，僱主有責任為僱員提供安全的工作環境。因此在颱風期間，僱主須確保工作環境在惡劣天氣下的安全。

另根據《僱傭條例》，僱主不可為補償因颱風而損失的工時，扣減員工年假、法定假日或休息日 。

另外，除了在一般情況下，僱員在工作期間因工遭遇意外受傷或死亡，僱主須負責之外，若僱員在八號風球或以上颱風警告、紅色或黑色暴雨警告生效期間、上下班途中的4小時內意外受傷，即屬工傷，僱主必須根據《僱員補償條例》作出補償。

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更多復工安排：

1. 銀行業復工關鍵為12時

根據銀行公會指引，如8號烈風及強風信號在中午12時後才「落波」，銀行將全日休息不營業；反之，若在12時前「落波」，銀行則會在信號取消後2小時重開。

2. 復工時間由勞資雙方協定

《守則》建議，若8號風球在工作時間結束前3小時或以上取消或終止，僱員應盡量在2小時內復工，而普遍上班族亦有同樣做法。不過這並非硬性規定，僱主和僱員可以自行決定復工時間，即假若天文台在下午改發3號風球，無論是下午1時或4時，僱員是否立即復工，需自行與僱主協商。

此外，若僱員若因天氣惡劣而未能準時到達工作崗位，僱主不能以此理由將他即時解僱，否則會違反《僱傭條例》。

3. 下午2時掛八號風球 最快中午12時離開公司

天文台一般會在改掛8號風球前2小時內發出預警，讓僱主有充裕時間，按實際情況提早讓僱員分批下班，以保障他們的安全及緩和交通擁擠。換言之，假如天文台宣佈將在下午2時掛出8號風球，打工仔最快可以在中午12時分批離開公司。

同場加映：極端天氣下交通工具安排

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