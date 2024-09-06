Sick問識答｜女士年過30難生育？　醫生拆解雪卵迷思＋8招養卵

【雪卵治療／生育／高齡產婦／凍卵】女士們一旦年過35歲，即屬高齡產婦，故此不少女性希望30歲前能夠生兒育女，就最為理想。有些事業型女性或許希望能夠趁著年輕時拼搏一下，但仍有意生育的話，可以考慮選擇雪卵治療。坊間流傳很多關於雪卵治療的疑慮，TOPick就雪卵問題訪問本港婦產科生殖專科江穎珊醫生，拆解各種迷思以及女士們接受雪卵前的養卵之道。

拆解雪卵迷思

1. 雪卵原理

本港婦產科生殖專科醫生江穎珊醫生指出，雪卵又稱卵子冷凍技術，運用女性的生理循環，將卵巢每個月準備好的其中一些卵子保存起來。一般來說，女士們每個月來經時，卵巢都會有一定數量的竇狀濾泡（俗稱BB卵）。這些卵子當中只有一顆能夠生長成熟排卵，而其他未能夠生長的卵子就會被浪費。

2. 考慮因素

雪卵技術是目前保障女士生育能力的方法之一，皆因社會觀念轉變，不少事業型女士都想趁著年輕時拼搏，或是未能夠再適婚年齡遇上適合伴侶，故此選擇雪卵保存生育的機會。有意做雪卵治療的女士，婦產科醫生一般會建議在卵子狀態最好的時候先取出卵子保存，日後再考慮生育的計劃。

3. 保存期限

另一方面，亦有些患癌或確診嚴重疾病的女病人，會選擇在接受藥物治療前，先做雪卵治療保存健康的卵子，以保存生育能力。江醫生指，只要有意保存生育能力的女士們，其身體能夠應付荷爾蒙刺激，就可以考慮雪卵。她亦提醒，根據本港生殖科技條例，卵子只能雪藏10年，且需要在結婚後才能解凍雪卵使用；而有醫學需要的女士則可把卵子冷凍保存至55歲。

兩大因素提升雪卵成功率

雪卵的年齡與日後成功懷孕的機率息息相關。江醫生強調，雪卵的黃金期當然越早越好，建議女士們在33歲至37歲期間進行雪卵治療，日後實用性會較強。她解釋，有兩大因素會大大提升雪卵後的活產率：

1. 越年輕的女士，卵子數量會較多，增加提取數量

2. 越年輕的女士，卵子質素會較好，容易孕育成健康胚胎，提升活產率

雪卵治療流程

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取卵過程雖然是個小手術，但女士們需明白過程涉及風險。江醫生提醒，女士們在預備階段會安排接受荷爾蒙注射，刺激卵巢。大多數女士都會覺得疲倦、肚脹和稍微水腫，而當中有極少數的女士會有卵巢過度刺激綜合症。隨後在進行抽卵子手術期間，女士們需承受風險，如流血、感染、或是傷及鄰近器官。

35歲女及時雪卵 覓真命天子三年抱兩

雪卵能夠讓女士們主導生育的權利和規劃自己的人生。江醫生分享一個成功例子，一名35歲女士與視為結婚對象的男朋友分開。正值熟年階段的女事主曾一度以為以後都不能夠組織幸福家庭。直到她得悉有雪卵技術可以幫助保存卵子，遂將22顆卵子保存起來。2年後終於遇上她的「Mr. Right」，解凍卵子後培植5個胚胎，最後三年抱兩，組織幸福家庭。

雪卵前必做8件事

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