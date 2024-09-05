打風停課｜颱風摩羯逼港將掛8號波　教育局宣布中小學明日全部停課

【天文台/打風停課/中學/小學/8號風球/摩羯/復課/颱風消息】各位家長留意，香港天文台剛發佈最新消息，會在今日（九月五日）下午6時20分改發8號風球，夜校今晩將停課。當天文台今日下午發出8號風球，所有日校（包括中學及小學）亦將停課。學校應實施應變措施，確保學生安全，並在安全的情況下，方可安排學生返家。

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颱風摩羯｜停課資訊

天文台表示，摩羯發展成熟，受外圍環流影響，9月5日本港普遍風力增強，今晚及明早影響珠江口一帶。本港風力將逐步增強，天氣轉壞，明日有狂風大驟雨及雷暴。考慮風暴現時的最新發展及天文台的預測情況，為確保學生的安全，教育局宣布所有日校（包括中學、小學、特殊學校、幼稚園，及幼稚園暨幼兒中心），明日（9月6日）將繼續停課。視乎風暴將會的發展，假如夜校明晚需要停課，教育局會於稍後公布。TOPick整合各公共服務改期及停課資訊如下。

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颱風摩羯｜學校停課

教育局宣布，夜校今晩將停課。當天文台今日下午發出8號風球，所有日校，包括中學及小學亦將停課。學校應實施應變措施，確保學生安全，並在安全的情況下，方可安排學生返家。

另外，天文台預料與摩羯相關的烈風區會在今晚及明早影響珠江口一帶。本港風力將逐步增強，天氣轉壞，明日有狂風大驟雨及雷暴。考慮風暴現時的最新發展及天文台的預測情況，為確保學生的安全，教育局宣布所有日校，包括中學、小學、特殊學校、幼稚園，及幼稚園暨幼兒中心，明日（6日）將繼續停課。視乎風暴將會的發展，假如夜校明晚需要停課，教育局會於稍後公布。

颱風摩羯｜考評局國際專業考試

考評局表示，由於天氣惡劣，9月5日下午舉行的考試將改期，有關安排將於日內公布。

Prometric 考試（下午1時後）

ABRSM術科考試（下午2時後）

颱風摩羯｜天文台返學上課停課指引

根據教育局關於惡劣天氣下幼稚園及日校安排的文件，TOPick整理出小學和幼稚園在風球，以及黃雨、紅雨、黑雨等天氣警告信號下的返學指引：

天文台發出暴雨警告下教育局安排：

黃雨 除非另行通知，否則所有學校（包括幼稚園）均應照常上課。 紅雨、黑雨 不同時間發出安排如下： 上午5時30至上午8時發出 上午校及全日制學校應全日停課，學校應實施應急措施，並安排人手照顧可能返抵學校的學生。 上午8時至上午10時30發出 上午校及全日制學校應繼續上課，直至正常放學時間為止；並須在安全情況下，方可讓學生回家。 上午10時30至下午1時發出 下午校毋須上學；但上午校及全日制學校則繼續上課，直至正常放學時間；並須在安全情況下方可讓學生回家。 紅雨或黑雨生效時，未離家上學的學生應留在家中；上學途中的學生則宜觀察雨勢、道路、斜坡或交通情況，以決定是否繼續前往學校。至於已抵校的學生則應留在學校，校方會保持校舍開放，並安排應急措施照顧已返校的學生，直至情況安全方可回家，故家長毋須急於到校接送子女回家。

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天文台發出熱帶氣旋警告信號下教育局安排：

3號風球 所有幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校停課。 如天文台發出3號熱帶氣旋警告信號時，學生已在上學途中，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校均應實施應急措施，確保校舍開放和安排人手照顧已返抵學校的學生，並於適當時候及安全情況下妥善地安排學生返家。 8號或以上風球 所有學校均應停課。 如8號、9號及10號風球改發3號風球 所有幼稚園 、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校繼續停課。 小學及中學方面，假如3號熱帶氣旋警告信號在5:30am前發出，上午校及全日制學校應恢復上課；如3號熱帶氣旋警告信號在10:30am前發出，下午校應恢復上課。 除非事前已公布所有學校須全日停課，否則其他學校應按上述安排恢復上課。 3號風球改發為1號風球 / 取消所有風球信號 除非事前已公布所有學校須全日停課，否則學校應在當日的下午或翌日的上午恢復上課。 當掛8號風球時中小學生正在上學 如天文台發出8號預警／8號熱帶氣旋警告信號時，學生已在上學途中，學校應實施應急措施，確保校舍開放和安排人手照顧已返抵學校的學生，並於適當時候及安全情況下妥善地安排學生返家。 如屬幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校的學生，校方則應在天文台發出3號熱帶氣旋警告信號時，實施以上應急措施。

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