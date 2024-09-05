打風停課｜颱風摩羯逼港將掛8號波 教育局宣布中小學明日全部停課
撰文： 王明芳
發布時間： 1 小時前
【天文台/打風停課/中學/小學/8號風球/摩羯/復課/颱風消息】各位家長留意，香港天文台剛發佈最新消息，會在今日（九月五日）下午6時20分改發8號風球，夜校今晩將停課。當天文台今日下午發出8號風球，所有日校（包括中學及小學）亦將停課。學校應實施應變措施，確保學生安全，並在安全的情況下，方可安排學生返家。
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颱風摩羯｜停課資訊
天文台表示，摩羯發展成熟，受外圍環流影響，9月5日本港普遍風力增強，今晚及明早影響珠江口一帶。本港風力將逐步增強，天氣轉壞，明日有狂風大驟雨及雷暴。考慮風暴現時的最新發展及天文台的預測情況，為確保學生的安全，教育局宣布所有日校（包括中學、小學、特殊學校、幼稚園，及幼稚園暨幼兒中心），明日（9月6日）將繼續停課。視乎風暴將會的發展，假如夜校明晚需要停課，教育局會於稍後公布。TOPick整合各公共服務改期及停課資訊如下。
最新影片推介：
颱風摩羯｜學校停課
教育局宣布，夜校今晩將停課。當天文台今日下午發出8號風球，所有日校，包括中學及小學亦將停課。學校應實施應變措施，確保學生安全，並在安全的情況下，方可安排學生返家。
另外，天文台預料與摩羯相關的烈風區會在今晚及明早影響珠江口一帶。本港風力將逐步增強，天氣轉壞，明日有狂風大驟雨及雷暴。考慮風暴現時的最新發展及天文台的預測情況，為確保學生的安全，教育局宣布所有日校，包括中學、小學、特殊學校、幼稚園，及幼稚園暨幼兒中心，明日（6日）將繼續停課。視乎風暴將會的發展，假如夜校明晚需要停課，教育局會於稍後公布。
颱風摩羯｜考評局國際專業考試
考評局表示，由於天氣惡劣，9月5日下午舉行的考試將改期，有關安排將於日內公布。
Prometric 考試（下午1時後）
ABRSM術科考試（下午2時後）
颱風摩羯｜天文台返學上課停課指引
根據教育局關於惡劣天氣下幼稚園及日校安排的文件，TOPick整理出小學和幼稚園在風球，以及黃雨、紅雨、黑雨等天氣警告信號下的返學指引：
天文台發出暴雨警告下教育局安排：
|黃雨
|紅雨、黑雨
|不同時間發出安排如下：
|上午5時30至上午8時發出
|上午8時至上午10時30發出
|上午10時30至下午1時發出
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天文台發出熱帶氣旋警告信號下教育局安排：
|3號風球
|8號或以上風球
|如8號、9號及10號風球改發3號風球
|3號風球改發為1號風球 / 取消所有風球信號
|當掛8號風球時中小學生正在上學
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