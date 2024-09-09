【壓力性頭痛】每10名港人就有1人受頭痛困擾　藥劑師親教揀止痛藥DOs & DON'Ts

根據世界衛生組織（WHO）的資料顯示，頭痛是全球常見神經系統疾病的第3位，全球約有40%的人口受頭痛影響，而且女性比男性居多*。有調查指出，香港每10人就有1人受頭痛困擾，當中緊張型頭痛又稱壓力性頭痛最為常見，甚至已成為都市病，無論是忙碌的上班族、學習壓力大的學生，抑或是全職家庭主婦都曾受頭痛困擾。很多人頭痛，都會立即服用止痛藥，但如何選擇才能真正「對症下藥」？這次邀請到註冊藥劑師Philip Chan親教大家揀止痛藥DOs & DON'Ts！

註冊藥劑師Philip Chan表示在選購時必定要注意以下DOs & DON'Ts，才能真正「對症下藥」。

壓力性頭痛5大成因你要知

頭痛一般分為原發性頭痛和繼發性頭痛2大類，而壓力性頭痛就屬於原發性頭痛之一，亦是最常見的頭痛。壓力性頭痛的成因大致可分為以下5大類#︰

1. 肌肉緊張︰由於不良姿勢、長時間坐着或用力而導致頸部、頭皮或肩部肌肉緊張，如上班族坐在電腦前、學生過度專注於書本或電子設備、家庭主婦長時間的勞動等，都會導致壓力性頭痛。

2. 心理壓力︰情緒或精神壓力是壓力性頭痛的主因，當中包括面對工作、學業或社交的壓力和焦慮等，都可以引發頭痛。

3. 疲勞︰睡眠不足或身體疲憊也會導致壓力性頭痛。

4. 環境因素︰噪音、光綫過強或不舒服的環境也可能引起頭痛。

5. 鼻竇或過敏︰低程度的鼻竇疾病或過敏會出現類似壓力性頭痛的症狀。

以上這些因素都可能導致壓力性頭痛的發生，這種疼痛由輕度至中度，感覺就像戴上「金剛圈」被念緊箍咒一樣，主要在後腦、前額和太陽穴附近，令人不適難耐。而且對患者的生活產生多方面的影響，包括工作效率下降、情緒波動、社交生活減少、影響睡眠質素、家庭生活困難、身體健康等等，使生活質素下降。

藥劑師教選購止痛藥前DOs & DON'Ts

Philip指一般壓力性頭痛都可以靠服用含有撲熱息痛成分的止痛藥紓緩症狀，以解決燃眉之「痛」。撲熱息痛是最為醫學界選用的止痛成分，安全有效，但Philip提醒在選購時必定要注意以下DOs & DON'Ts，才能真正「對症下藥」。

DOs︰

● 遵循劑量：按照包裝或醫生建議的劑量服用，通常成人每次服用500毫克至1,000毫克，每4至6小時可服用一次，24小時內不超過4,000毫克。

● 注意使用時機：適合用於輕度至中度頭痛。

● 查看成分及劑量：如患者同時有服用其他藥物，應檢查其他藥物的成分，避免同時服用其他含有撲熱息痛的藥物，以免過量。

● 補充水分：在服用撲熱息痛時，保持充足的水分攝入。

DON'Ts

● 隨意增加劑量：不要自行增加劑量或服用頻率。

● 與酒精混合：避免在服用撲熱息痛期間飲酒，以免增加肝臟負擔。

● 長期使用：避免長期依賴撲熱息痛來緩解疼痛，應尋求醫療建議。

● 不看有效期：不要服用過期的撲熱息痛，確保藥物在有效期內使用。

「幸福止痛系列」全面照顧大眾不同需要

「幸福止痛系列」包括「特強幸福止痛素®」、「夜服幸福止痛素®」、「兒童幸福止痛退熱素®」，細心照顧到大眾不同的需要。全系列均含有效成分撲熱息痛，能迅速有效紓緩各種痛症，包括頭痛、牙痛、經痛、肌肉酸痛、喉嚨痛、以及發燒。而且不含亞士匹靈，甚少引致腸胃不適。

無睡意配方助你日間保持衝勁「搏殺」

如日間感到頭痛不適時仍需要集中精神工作的人士，可以選擇無睡意配方的「特強幸福止痛素®」，含有效成分撲熱息痛，強效紓緩各種痛症及不適，配方加入咖啡因，有助增強止痛效果，並可提神及紓緩發燒引起的疲倦，令你保持衝勁，繼續「搏殺」。

▲ 而且經ARISTO調查結果顯示，98%用家認同「特強幸福止痛素®」有效紓緩感染後引起的發燒及痛症，絕對是香港人的信心之選！

夜服安睡配方止痛同時提升睡眠質素

如果在晚上或睡前感到頭痛或不適，可選擇安睡配方的「夜服幸福止痛素®」，除了含有效成分撲熱息痛，更添加抗組織胺藥馬來酸非尼拉敏（Pheniramine Maleate），有助產生睡意，止痛同時有安睡作用，特別適合因經痛和時差性頭痛等原因而難以入睡時服用，幫助提升睡眠質素。

「特強幸福止痛素®」及「夜服幸福止痛素®」一早一晚組成「幸福日與夜止痛組合」，全日為你紓緩頭痛不適。

兒童配方果子味咀嚼片方便小朋友服用

而2-12歲的兒童就可以選用專為兒童配製的「兒童幸福止痛退熱素®」，含120毫克撲熱息痛，果子味咀嚼片方便小朋友服用，迅速紓緩頭痛、喉嚨痛及牙痛等各種痛症及發燒（包括因注射疫苗引起的發熱），而且不含糖分，不會引致蛀牙。

了解更多︰https://bit.ly/3XffB1e

*資料來源︰https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/headache-disorders

#資料來源︰https://headaches.org/tension-type-headache/

（特約）