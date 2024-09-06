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癌症殺手｜女子肩痛證患末期肺癌已擴散　醫生警示：2大異樣即求醫

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 47 分鐘前

最後更新： 45 分鐘前

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【肩痛／骨科／癌症／肺癌／骨癌】身體小毛病，有時可能是一大警號。台灣一名7旬女子平日身體健康，惟數月前出現左肩疼痛，到院接受復康治療後仍不果，轉介骨科檢查後，驚揭患上末期肺癌，且已轉移到骨癌。醫生建議大眾，尤其家中有高齡長輩者，假如身體出現2大異樣便應盡快求醫，切勿延誤病情。

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Sick問識答｜亂擠暗瘡恐增發炎風險 醫生拆解3大留疤成因+治療方法

癌症殺手｜肱骨遭腫瘤侵蝕內部全掏空

台灣阮綜合醫院骨科醫生洪誠聰分享上述案例指，該名女子除了有高血壓宿疾，平日一向身體健康，直到數月前開始出現左肩疼痛，到院接受復康治療一段時間後，情況仍未見好轉，甚至痛症惡化，後期更痛得手都無法舉起，醫生認為情況有轉移，故而轉介她到骨科接受檢查。

醫生透過磁力共振掃描（MRI）檢查發現，事主的左肩近端肱骨位置遭到腫瘤侵蝕，建議進行手術更換人工關節。不料，手術前發現她的肱骨已遭侵蝕，內部已掏空到骨折，無法進行復位固定，需要度身訂製專用半套人工肩關節。

癌症殺手｜驚揭患末期肺癌：已轉移至骨癌

之後醫生再完成抽血、胸部斷層掃描及全身性骨骼掃描等進一步檢查，驚見事主患有末期肺癌且已轉移到骨癌，由於腫瘤位置位於心臟後方、較為特殊，因此檢查時並不易察覺，加上患者之前並無任何不適症狀，僅於開刀前有輕微氣喘和咳嗽等情況，因此報告令她感到極難接受。

基於事主年事已高、加上癌細胞已轉移，經常出現骨痛加劇、連續性頭痛，醫生逐將事主轉介到胸腔外科接受局部放射治療，為其作有效止痛後，再討論後續治療方式。

癌症殺手｜2大異樣應及早求醫

醫生強調，假如平日身體出現以下2大異樣，便應盡快求醫，並進行進一步檢查，以免延誤病情：

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同場加映：肺癌是癌症「頭號殺手」

根據癌症基金會資料所示，肺癌為香港十大癌症的「頭號殺手」，致命率遠超於第二名大腸癌，當中男性發病率比較高。香港肺癌患者大多數是吸煙人士，而其他常見風險因素如人口老化、空氣污染和胸腔放射治療等，亦會增加肺癌的風險因素。

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同場加映：肺癌4大特徵

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