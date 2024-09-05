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人大視察｜港區人大赴黃河視察　李慧琼：治理成功反映環境保護和經濟發展之間的平衡

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 1 小時前

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全國人大代表專題視察組今日去到黃河視察。(李慧琼fb圖片)

全國人大代表專題視察組昨日(4日)起到河南省進行履職視察，今日(5日)去到黃河視察，全國人大常委李慧琼指，在視察過程中，深刻認識到國家在黃河治理方面的顯著成效，通過一系列的生態修復和水資源管理措施，黃河的水質得到了有效改善，生態環境也逐步恢復。這不僅提升了當地居民的生活質量，也為生態保護提供了良好的範例。

李慧琼表示，近年來，隨著生態環境保護意識的提升，黃河流域的治理工作取得了顯著進展，特別是在國家主席習近平的帶領下，國家逐步落實「青山綠水就是金山銀山」的發展理念，不僅引導著經濟發展，也促進了生態文明建設。她認為，黃河治理的成功案例，展示了國家在環境保護和經濟發展之間的平衡，為其他地區提供了借鑒和啟示。

視察組今早亦前往河南博物館，博物館成立於1927年，是中原地區最大的文物收藏、保護、研究和展示中心，現有藏品超過17萬件，涵蓋了從遠古時期到近現代的各類文物。李慧琼指，博物館的珍藏品中，以青銅器、陶瓷器、玉石器和石刻造像最具特色，這些文物不僅展示了古代的工藝水平，還反映了當時社會結構和精神生活的豐富，深刻理解到中華文化的悠久歷史與深厚底蘊。

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