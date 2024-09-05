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抗癌媽媽｜朱芯儀疑乳癌復發切12塊胸肉檢驗　崩潰想放棄憑女兒一句話振作

育兒資訊

撰文： 李惠儀

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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三孩之母朱芯儀勇敢抗癌，4月回診時卻虛驚一場！

【朱芯儀/乳癌/抗癌勇士/抗癌媽媽】現年38歲的台灣女星朱芯儀於2022年不幸患上乳癌，日前她出席2024全球大健康論壇，就以對抗乳癌兩年的經歷來鼓勵病友，她還在活動上分享4月時覆診懷疑癌症復發的驚險過程，又坦言曾崩潰想放棄，幸得5歲女兒一句說話令她重新振作！

抗癌媽媽｜「最強小三」現實中是幸福人妻

朱芯儀憑台劇《犀利人妻》演出「最強小三」而廣為人熟悉，現實中的她卻是幸福人妻，擁有美滿家庭，並育有兩子一女，唯2022被診斷出罹患乳癌2到3期，頓時令她晴天霹靂，但很快她便重新振作，並不時在網上分享抗癌過程，2023年初更宣佈「抗癌成功」，還出書記錄過程，相當勵志！

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抗癌媽媽｜4月覆診疑乳癌復發需切12塊胸肉檢驗

看似雨過天晴，但她日前在活動上，就透露4月她回診時，發現胸腔有一片霧狀，看起來像原位癌的鈣化點，當下就決定自費做乳房攝影切片，因為她懷疑是乳癌復發，並仔細形容整個檢查過程有點血腥：「我把胸部夾在機器當中，用珍奶吸管一般粗的機器真空戳進去，切12塊肉下來去化驗。」

抗癌媽媽｜「如果再化療1次，我完全受不了」 

除了肉體上的煎熬，精神上同樣受盡折磨，在6月覆診之前，朱芯儀的心情忐忑不安，她說：「那時候我滿沮喪的，我少吃甜食、少吃油炸，整個人都改造了，到底做了什麼會復發？」當時的她甚至一度想放棄，賭氣表示：「如果再（化療）1次，我真的完全受不了！」

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抗癌媽媽｜憑5歲女兒一句說話轉念

最終全家人陪伴她等待結果，媽媽和弟弟還陪她到醫院，藝人老公衛斯理也帶她看報告，她的三個小孩也擔心得大哭，尤其是5歲的小女兒，她抱住媽媽哭說：「妳怎麼可以放棄？」這句說話亦令原本想放棄的朱芯儀立即轉念，並跟自己說：「我更應該要勇敢！」

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幸好6月覆診時得到的是好消息，發現只是虛驚一場。她又在活動上分享因治療乳癌需要右胸重建，整整小了一個罩杯，因為自覺不可能一大一小，所以左胸也有做縮胸手術，裡面就有疤痕組織，所以估計照到的「一片霧狀」是當時的傷口，才被懷疑是新的乳癌病灶，朱芯儀亦強調，雖然最終虛驚一場，但現在仍需要半年追蹤一次，絕不可掉以輕心，亦希望藉自身經歷勉勵到同路中人。

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