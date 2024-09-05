颱風摩羯｜8號風球全港8大戲院安排　營業時間/退票/換票一覽

▲ 一文看清8號風球全港8大戲院安排。（Klook圖片）

【8號風球/摩羯/颱風消息/電影/8號風球戲院/打風睇戲/退票安排】颱風摩羯襲港，天文台將於今日下午6時20分改發8號烈風或暴風信號，教育局亦宣佈今日及明日停課。原本計劃好睇戲，又買好電影戲飛的觀眾，可以點做？TOPick為大家整理8大戲院風球生效時的安排。

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8號風球戲院｜1. 百老匯院線

8號風球懸掛時.百老匯院線照常營業，但已購票的觀眾，可以在風球警告除下後7日之內，帶同戲票或購票時使用的信用卡/ 禮蜜卡，到觀看電影的同一戲院，更換相等於已購戲票數量既其他場次之戲票。已出售的戲票均不設退款。詳情可到官網或向戲院職員查詢。

8號風球戲院｜2. MCL

MCL院線會在8號風球或以上颱風信號，及黑色暴雨警告生效時繼續營業。已購票但未能前往觀影的顧客可保留票尾，於戲票日期14天內到同一間戲院換領代用券，此券可於任意一間MCL戲院使用，觀賞同一部電影，代用券的有效期為1個月。所有已售出門票不設退票或退款服務。詳情可到官網或向戲院職員查詢。

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8號風球戲院｜3.新寶院線

8號風球或以上颱風信號，及黑色暴雨警告生效時新寶院線將繼續營業。若未能如期到戲院觀賞電影，可於風球警告除下後3日內，帶同戲票前往換取相同數量的門票。所有已出售的戲票均不設退款。詳情可到官網或向戲院職員查詢。

8號風球戲院｜4.華懋院線

華懋院線於8號或以上風球及黑色暴雨警告懸掛時，仍會照常營業，若未能到戲院觀賞電影，可於警告除下後7天內，到已購票的戲院，並提供購票時使用的信用卡及取票編號，換取相等於已購戲票數量的代用券。已出售的戲票均不設退款。詳情可到官網或向戲院職員查詢。

8號風球戲院｜5.嘉禾院線

嘉禾院線旗下的戲院會於8號或以上風球及黑色暴雨警告懸掛期間，一般會提供有限度服務。若顧客觀賞電影當日遇上上述天氣警告，而未能親臨本院觀賞電影，可保留完整戲票，並於放映日期翌日起計7天內，前往同一間戲院換取相同或以下價值之戲票。以上安排只適用於一般電影購票，並不適用於包場或團體購票。特備節目將另作安排。詳情可到官網或向戲院職員查詢。

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8號風球戲院｜6.星影匯 Cinema City

當懸掛八號風球或黑色暴雨警告訊號時，Cinema City旗下所有戲院照常營業。當懸掛9號或以上風球或極端情況時，Cinema City旗下所有戲院將視乎情況作出營業安排。已購票的觀眾，如因惡劣天氣問題未能親臨觀看電影，可於警告除下後7天內帶同戲票或當時購票所用的信用卡，前往觀看電影的同一戲院，換取相同數量及價值之戲票。所有已出售的戲票均不設退款。此安排並不適用於團體購票或私人包場。詳情可到官網或向戲院職員查詢。

8號風球戲院｜7.英皇戲院

英皇戲院於八號風球/黑色暴雨警告懸掛時仍會照常營業，若惡劣天氣未能到戲院觀影，可於電影場次放映日期後14日內到同一英皇戲院禮賓部，換取相同票種及電影版本之戲票。所有已出售的戲票均不設退款，英皇戲院保留不同電影戲票作替代的權利。此安排並不適用於私人包場。詳情可到官網或向戲院職員查詢。

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8號風球戲院｜8.高先電影院

懸掛八號風球或黑色暴雨警告信號時，高先電影院會照常營業。若因強風或暴雨未能到戲院觀賞電影，可於所有烈風信號取消後7日內憑戲票或購票紀錄，前往高先電影院售票處換取相同電影之戲票（視乎供應情況而定）。所有已出售的戲票均不設退款，戲院亦保留以其他電影之戲票作替代的權利。此安排並不適用於團體購票或私人包場。詳情可到官網或向戲院職員查詢。

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