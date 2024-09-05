打風過關｜學校停課一家大細想趁風假北上？　各通關口岸開放/港鐵/高鐵交通安排一覽

▲ 學校停課一家大細想趁風假北上要小心！必讀各通關口岸開放、港鐵及高鐵等交通安排。

【北上攻略/天文台/打風停課/打風過關/8號風球/摩羯/口岸開放時間/颱風消息】颱風摩羯正逼近本港，香港天文台會在今日（5日）下午6時20分改發8號風球，所有日校明天（6日）包括中學及小學亦將停課。學生最開心有一日風假，明天也適逢星期五，連同周六日可放一連三日，不少家長或趁風假帶小朋友北上Chill下，但切記要小心，並留意以下口岸開放安排。

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打風過關｜8號風球下交通工具安排

港鐵指，港鐵列車、輕鐵和港鐵巴士服務已加強至繁忙時間班次，在8號烈風或暴風信號下，港鐵列車仍會繼續服務。期間個別車站可能會作出人潮管理措施。而高速鐵路（香港段）服務將在改發8號烈風或暴風信號後維持正常。

港鐵會繼續與內地鐵路單位就兩地的天氣情況協調相應的列車服務安排。風暴期間，因應惡劣天氣的實際情况和安全考慮，港鐵服務可能需要作出調整，港鐵呼籲乘客密切留意MTR Mobile、港鐵Facebook 專頁、港鐵網頁、高鐵應用程式及網頁、12306網頁及應用程式、港鐵車站及車廂廣播、告示以及傳媒發放關於港鐵及高鐵的最新列車服務資訊。

交通工具 8號風球安排 港鐵（羅湖站/落馬洲站） 8號風球下維持正常服務，但班次會減少；9號或10號風球下，列車暫停服務。 城際直通車（紅磡站） 視乎風速、環境及安全情況而定。 高速鐵路（西九龍站） 視乎風速、環境及安全情況而定。 港珠澳大橋穿梭巴士 8號風球下維持有限度服務。 皇巴士 8號風球下維持有限度服務。 港澳碼頭 懸掛8號風球後暫停服務。 中港城 懸掛8號風球後暫停服務。 空中快線直升機 懸掛8號風球後暫停服務。

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打風過關｜各口岸開放安排

陸路口岸如落馬洲口岸、羅湖口岸等，在8號風球下會照常開放，但有機會限制行車，港鐵東鐵線等亦有機會停駛。至於深圳灣公路大橋將於風速達每小時65公里或以上時封閉，市民在8號風球期間，就不應透過深圳灣關口北上。

通關口岸 8號風球服務時間 落馬洲-皇崗口岸 24小時 落馬洲口岸 6:30am-10:30pm 羅湖口岸 6:30am-00:00am 深圳灣口岸 6:30am-00:00am 蓮塘-香園圍口岸 7:00am-10:00pm 沙頭角口岸（暫先開放貨運通關） 7:00am-10:00pm 文錦渡口岸 7:00am-10:00pm 高鐵（香港段） 6:30am-11:30pm 港珠澳大橋 24小時 港澳碼頭 24小時 中港客運碼頭 24小時 香港國際機場 24小時

打風過關｜深圳灣公路大橋

在惡劣天氣下，為確保駕駛人士安全，深圳灣公路大橋會實施交通管理措施，在惡劣天氣下（例如強風、濃霧），深圳灣公路大橋有可能封閉。

階段 風速 8號風球下交通管理措施 一 每小時30公里 沿深圳灣公路大橋及附近道路的黃色燈號及可變訊息標誌將會啟動，以提醒駕駛人士小心強風。 二 每小時40公里 當天氣情況漸趨惡劣，車速限制將下調至時速50公里。 三 每小時55公里 來回方向的中線將會封閉，車速限制亦會維持於時速50公里。貨車須靠最左的行車線行駛，而其他車輛須靠最右的行車線行駛。 四 每小時65公里 深圳灣公路大橋將會全面封閉，所有北行車輛須經廈村交匯處折返。

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