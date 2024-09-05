古天樂盼為影業注入新血　Jeremy透露將推出小組歌

▲ 古天樂與李駿傑

古天樂（Louis）與MIRROR成員李駿傑（Jeremy）昨日（9月4日）齊出席美容品牌活動，Louis分享自己最近的電影拍攝工作透露，該作品有不少充滿動作戲份，雖然拍攝過程因為天氣問題頗為艱辛，但相信效果會很不錯，期待透過作品能與觀眾產生共鳴，希望上映時能吸引觀眾到戲院親身支持，更呼籲在座的嘉賓和到場粉絲一定要入場觀看。

除電影拍攝外，作為香港電影業中流砥柱的Louis近日更忙於「新晉編劇學徒計劃」的審批工作。計畫日前已截止，他期望能為香港電影業注入一批新血，讓電影新人發揮所長，達到編劇界的可持續發展。

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▲ 古天樂

Jeremy透露工作近況

至於人氣偶像Jeremy也分享近期工作狀況，透露團歌已進入製作最後階段，預計會在中秋節前後推出，屆時必定會有不少驚喜，希望粉絲們能一如以往地繼續支持他們；而萬眾期待的小組歌也進行得如火如荼。

其實他在年初曾許下願望：希望能在團內有更多不同組合，創作出不同風格的歌曲，Jeremy笑言這可能是因公司聽到他的心聲，並相信這些小組新歌必定會讓粉絲們感到耳目一新，期待新作能趕快面世。

▲ MIRROR成員李駿傑

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