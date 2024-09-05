  • 31°C
香港時間：202495日 (四) 18:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 颱風 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

古天樂盼為影業注入新血　Jeremy透露將推出小組歌

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 44 分鐘前

最後更新： 40 分鐘前

分享：

分享：

熱門 颱風 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

古天樂與李駿傑

古天樂（Louis）與MIRROR成員李駿傑（Jeremy）昨日（9月4日）齊出席美容品牌活動，Louis分享自己最近的電影拍攝工作透露，該作品有不少充滿動作戲份，雖然拍攝過程因為天氣問題頗為艱辛，但相信效果會很不錯，期待透過作品能與觀眾產生共鳴，希望上映時能吸引觀眾到戲院親身支持，更呼籲在座的嘉賓和到場粉絲一定要入場觀看。

除電影拍攝外，作為香港電影業中流砥柱的Louis近日更忙於「新晉編劇學徒計劃」的審批工作。計畫日前已截止，他期望能為香港電影業注入一批新血，讓電影新人發揮所長，達到編劇界的可持續發展。

古天樂吹雞關注學生情緒　演藝人協會公布​搞School Tour

古天樂

Jeremy透露工作近況

至於人氣偶像Jeremy也分享近期工作狀況，透露團歌已進入製作最後階段，預計會在中秋節前後推出，屆時必定會有不少驚喜，希望粉絲們能一如以往地繼續支持他們；而萬眾期待的小組歌也進行得如火如荼。

其實他在年初曾許下願望：希望能在團內有更多不同組合，創作出不同風格的歌曲，Jeremy笑言這可能是因公司聽到他的心聲，並相信這些小組新歌必定會讓粉絲們感到耳目一新，期待新作能趕快面世。

MIRROR成員李駿傑

最新影片推介：戴祖儀專訪

專題影片
戴祖儀入行7年恨攞獎 坦言：不貪心暫時想拎飛躍

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

古天樂 李駿傑 電影 Mirror

最高瀏覽

打風｜摩羯已增強為超強颱風　天文台評估周四下午後或掛八號
打風｜摩羯已增強為超強颱風　天文台評估周四下午後或掛八號
颱風摩羯︱「摩羯」來襲2情況或掛8號波　專家拆解「開冷氣會著火」迷思教安全守則
颱風摩羯︱「摩羯」來襲2情況或掛8號波　專家拆解「開冷氣會著火」迷思教安全守則
打風｜「魔羯」來襲明午或改發8號風波　議員促教育局盡早公布全港學校停課
打風｜「魔羯」來襲明午或改發8號風波　議員促教育局盡早公布全港學校停課
急症室最長等候時間（09月05日 時間12:05）
急症室最長等候時間（09月05日 時間12:05）
打風｜摩羯移近進一步增強　天文台下午6時20分改發八號風球
打風｜摩羯移近進一步增強　天文台下午6時20分改發八號風球