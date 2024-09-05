煽惑判囚｜放射治療師涉煽惑襲警囚13個月　官斥對警員構成風險

▲ 放射治療師涉網上煽惑襲警囚13個月。資料圖片

醫管局放射治療師涉於香港連登討論區上發布1則留言，煽惑他人襲警等，經審訊後被裁定1項煽惑他人有意圖傷人而導致有人身體受嚴重傷害罪成。放射治療師今（5日）於區域法院被判囚13個月，暫委法官判刑時指，被告留言引來樓主回應「打到啲狗瞓低晒，就做乜都得啦」，可見對警員構成風險。

被告楊尚樺（32歲），案發時為醫管局放射治療師，被控1項煽惑他人有意圖傷人而導致有人身體受嚴重傷害罪，指他於2019年12月5日，在香港非法煽惑其他人士，非法及惡意導致香港警員身體受嚴重傷害。

暫委法官引述求情指，被告的專業資格或因本案受到影響，陷入人生低潮，但獲得家人支持，又指案發時的社會氣氛不復存在，被告重犯機會低。

暫委法官判刑時指，被告的煽惑行為增加社會安寧被破壞的風險，又指涉案貼文中均以「狗」形容警察，貼文又考慮過精銳勇武示威者的角色，可見受眾為對警方不滿，考慮訴諸暴力的人。

暫委法官指，被告曾建議襲擊警員，以及被告的留言引來樓主回應「打到啲狗瞓低晒，就做乜都得啦」，可見對警員構成風險。此外，被告亦提議要有共識，無疑是希望伙同犯案。

暫委法官又指，被告在香港連登討論區上發布留言，令市民容易接觸，考慮到被告只發布一則留言等所有因素，判囚13個月。

控方開案陳詞指，有連登帳戶於2019年12月2日發布帖文，討論「精銳勇武」應對「鄧小強包抄戰術」的方法，當中有談論「反包圍」戰術及地下化等。被告於3天後用其帳戶「廢JOHN三世」留言稱：「反包成功係諗住點？1）搶裝，2）打狗，3）殺狗，4）齋圍，冇共識冇得搞」。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】