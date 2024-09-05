  • 31°C
香港時間：202495日 (四) 18:26
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 颱風 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

煽惑判囚｜放射治療師涉煽惑襲警囚13個月　官斥對警員構成風險

社會

撰文： 梁錦麟

發布時間： 42 分鐘前

最後更新： 27 分鐘前

分享：

分享：

熱門 颱風 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

放射治療師涉網上煽惑襲警囚13個月。資料圖片

醫管局放射治療師涉於香港連登討論區上發布1則留言，煽惑他人襲警等，經審訊後被裁定1項煽惑他人有意圖傷人而導致有人身體受嚴重傷害罪成。放射治療師今（5日）於區域法院被判囚13個月，暫委法官判刑時指，被告留言引來樓主回應「打到啲狗瞓低晒，就做乜都得啦」，可見對警員構成風險。

被告楊尚樺（32歲），案發時為醫管局放射治療師，被控1項煽惑他人有意圖傷人而導致有人身體受嚴重傷害罪，指他於2019年12月5日，在香港非法煽惑其他人士，非法及惡意導致香港警員身體受嚴重傷害。

暫委法官引述求情指，被告的專業資格或因本案受到影響，陷入人生低潮，但獲得家人支持，又指案發時的社會氣氛不復存在，被告重犯機會低。

暫委法官判刑時指，被告的煽惑行為增加社會安寧被破壞的風險，又指涉案貼文中均以「狗」形容警察，貼文又考慮過精銳勇武示威者的角色，可見受眾為對警方不滿，考慮訴諸暴力的人。

暫委法官指，被告曾建議襲擊警員，以及被告的留言引來樓主回應「打到啲狗瞓低晒，就做乜都得啦」，可見對警員構成風險。此外，被告亦提議要有共識，無疑是希望伙同犯案。

暫委法官又指，被告在香港連登討論區上發布留言，令市民容易接觸，考慮到被告只發布一則留言等所有因素，判囚13個月。

控方開案陳詞指，有連登帳戶於2019年12月2日發布帖文，討論「精銳勇武」應對「鄧小強包抄戰術」的方法，當中有談論「反包圍」戰術及地下化等。被告於3天後用其帳戶「廢JOHN三世」留言稱：「反包成功係諗住點？1）搶裝，2）打狗，3）殺狗，4）齋圍，冇共識冇得搞」。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

遊行集會 罪案 連登討論區 社會矛盾 治療

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

打風｜摩羯已增強為超強颱風　天文台評估周四下午後或掛八號
打風｜摩羯已增強為超強颱風　天文台評估周四下午後或掛八號
颱風摩羯︱「摩羯」來襲2情況或掛8號波　專家拆解「開冷氣會著火」迷思教安全守則
颱風摩羯︱「摩羯」來襲2情況或掛8號波　專家拆解「開冷氣會著火」迷思教安全守則
打風｜「魔羯」來襲明午或改發8號風波　議員促教育局盡早公布全港學校停課
打風｜「魔羯」來襲明午或改發8號風波　議員促教育局盡早公布全港學校停課
急症室最長等候時間（09月05日 時間12:05）
急症室最長等候時間（09月05日 時間12:05）
打風｜摩羯移近進一步增強　天文台下午6時20分改發八號風球
打風｜摩羯移近進一步增強　天文台下午6時20分改發八號風球