校長專訪｜保良局蔡繼有繼任校長注入新活力　從體育老師躍身一校之首：運動帶領我至今

【保良局蔡繼有學校/莊美珍總校長/私立一條龍/IB課程】現任保良局蔡繼有學校校長莊美珍與創校總校長劉筱玲博士非常不一樣，莊校長從小是個活潑好動的孩子，憑藉運動找到了人生方向。從體育老師到校長的轉變，她的努力不僅提升了學校的教育質量，也為學生的成長奠下重要基礎。

在面對初期的壓力和挑戰時，莊校長感謝劉博士的支持與鼓勵，讓她明白了成功的關鍵在於真實的自我，而非模仿他人。正如保良局蔡繼有學校的核心理念：「每個人都有自己的強項，不用跟別人比較」，建立了獨特的校長身份同時，也為學校的發展注入了新的活力。

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▲ 莊校長她選擇走出校長室與學生的溝通，這樣的方式讓學生更感到親近。（林綺虹攝）

保良局蔡繼有學校｜校長領導與學生的成長

自2002年創校以來，莊校長從體育老師到校長的轉變，讓她意識到經營學校需要多方面的知識，包括校舍維修和法律知識，如早前的極端天氣，颱風吹倒了校內的樹壓在路上，需要通知哪一個部門去處理？雖然有很多東西需要去學習，但對於莊校長而言倒是一件好事，經一事長一智讓她變得更厲害，

經歷過突發事情後，教曉往後事情要怎樣面對，克服每一個難關，成為了我一個正面的學習態度。

▲ 莊校長笑這自己總是坐不住，比起讀書，更喜歡運動。（林綺虹攝）

保良局蔡繼有學校｜運動引領找到人生方向

莊校長的故事，就像一場激烈的籃球賽，既挑戰又驚喜。她從小就是個愛跑愛跳的學生，總是坐不定，比起讀書，更喜歡運動。她的運動天賦，被學校發掘並推薦參加運動大使的計劃。這個計劃讓她第一次坐上飛機，「如果我不是打籃球，我應該一輩子都未必有機會，可以坐飛機去其他國家。」對於一個來自普通家庭的學生來說，這不僅是一次旅行，而是打開了通往世界的大門！

我不是一個讀書很厲害的人，但運動一直都帶領著我走到今天這一步。

其後，莊校長考進了師範學院，並參加了世界大學生運動會。來自不同國家的運動員聚集在一起，為了同一個目標而努力，這種氛圍讓她感受到前所未有的成功感，更在心中埋下了成為體育老師的種子。

保良局蔡繼有學校｜世界教室助學生行萬里路

莊校長已經不再是那個坐不定的學生，而是一位致力於創造更多運動機會的校長。她深明運動對學生成長的重要性，於是決定增強學校的體能設施，讓學生們有更好的環境來發揮潛能。莊校長計劃安排學生參加海外訓練和友誼賽，讓學生在比賽中學習，增強對運動的興趣。「我剛剛帶籃球隊到東莞進行密集訓練；暑假亦有排球隊到日本與當地學校進行友誼賽。我希望學生們能夠感受到，運動不僅是和隊友在香港比賽，更可以在國際舞台上交流與成長！」

此外，世界教室是學校的另一重點項目，學校每年三、四月帶學生到世界各地交流，讓學生從每個地方都汲取養分，開闊眼界。每個年級的學生會到不同地方，四年級開始會到北京、台灣、杭州、上海、新加坡、新西蘭、德國等不同國家及地區。

▲ 走出校長室與學生互動，不僅增進了彼此的理解，也讓學生感受到被重視和支持。（林綺虹攝）

保良局蔡繼有學校｜學校政策與課程發展

隨著人工智能的迅速發展，莊校長計劃推行「一人一機」的政策，以回應全球化的潮流，並在未來的學年中逐步實施。學校目前的特色課程包括雙語教學和科學實驗，「每一班都會有一個中文一個英文的班主任，當學生面對不同語言的班主任時，如轉台般能夠自如地切換語言，非常厲害。」莊校長強調雙語學習不僅是語言的學習，更是創造一個語言環境，讓學生在實際交流中掌握語言技能。

她的教學方法也注重學生的興趣，透過圖書和故事的學習，激發學生的想像力和批判思考能力，「就算看《白雪公主》、《龜兔賽跑》一些童話故事，學生不僅學會語法和詞彙，還讓他們發揮想像力，豐富學習能力，這都是我們學校的一個很大的特色。」

科學課程的設計則強調動手實踐，所以學校專門請了公司來做科學的實驗，增強教育實踐的成效，讓學生在實驗中探索知識的真理。

我認為科學不是獨沽一味靠講，而是要學生動手去體驗才會吸收到知識。

▲ 蔡繼有的學生自信有活力，敢於表達。（林綺虹攝）

保良局蔡繼有學校｜品德重於學業成績

品德教育在莊校長心目中同樣重要，不但培養學生的責任感，同理心和合作精神，亦讓數碼時代的孩子在社交生活，以及團隊合作上取得成功。學校透過生活教育讓學生關注社會基層人士的需要，從而建立良好的品格，如低年班學生邀請家中的長輩到學校參觀，讓他們當個小領導，感受一下長幼共融氛圍；高年班則會有深度探訪，如到露宿者之家、社會基層人士、殘疾人士，讓他們窺探弱勢社群的生活，在多元社會中學會更具包容性和同埋心。

保良局蔡繼有學校｜IB課程講求團隊合作

保良局蔡繼有學校屬於一條龍非牟利男女私立學校，提供中小學12年課程，包括5年小學、3年初中校本課程、2年IGCSE課程及2年國際文憑IB課程。其畢業生IB成績亮麗，令蔡繼有成為香港熱門IB學校之一。莊校長認為學生成績亮麗，除了從小培養積極好學態度，更是培養品格、團隊精神和自信心。「讀書如果只是自己單打獨鬥，是很難成功，因為你會遇到一些碰牆的時候，單靠自己力量很容易會累。」

因此，學校不設名次和分數，亦不設精英班。莊校長秉承學校理念「Every child is good at something」，鼓勵學生發掘和欣賞自己的獨特性，而不必與他人比較；學生之間的互相支持與勉勵，讓他們在面對挑戰時，能夠共同努力，迎接成功的旅程。莊校長說：

我們的IB課程設計也特別強調學生的領導能力和挑戰精神。學生們有機會參與各種活動，從中學習如何帶領他人，如何在團隊中發揮作用。

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保良局蔡繼有學校｜走出校長室與學生溝通

外間有不少「跟校長聚餐」或「跟校長聊天」的活動，但莊校長反而用倒轉的方法，她選擇走出校長室，例如主動到飯堂與學生交流，這樣的方式讓學生感到親近，並能自由地表達自己的想法和需求。這種互動不僅增進了彼此的理解，也讓學生感受到被重視和支持。

有時學生會跟我提到打手機遊戲，我會回應說我也有玩，但並不是特別厲害。這樣的交流不僅拉近了我們的距離，也讓他們有機會教我一些技巧，增進我們之間的互動。

▲ 最深刻的校園角落：STEAM巴士的故事。（林綺虹攝）

保良局蔡繼有學校｜最深刻的校園角落：STEAM巴士的故事

蔡繼有學校有一架特別的巴士，象徵著夢想和創意。這架STEAM巴士的故事始於一群充滿好奇心的七年級小朋友參加科技比賽，設計一個測量巴士上剩餘座位的裝置。雖然第一次參賽，設計相對簡陋，並未獲得獎項，但莊校長表示他們並不氣餒，這次經驗還成為了重新改進設計的動力。第二年，憑藉著更成熟的設計，成功獲得了一個獎項。

莊校長坦言過程中最感到遺憾，是學生無法使用真正的巴士座位進行試驗，只能用家裡的椅子來模擬。後來，學校得知可獲一輛退役巴士進行實驗，學生興奮得隨即前往鴨寮街購買零件，開始進行改裝。

經過巴士廠裡的親身體驗，學生學會了如何將理論與實踐相結合。雖然這架巴士最終要等到他們升上十一年級才送到校園展示，但莊校長認為學生們很珍惜這五年的專題研究，「當巴士公司告訴他們，已經研發出類似的裝置時，學生們並不覺得沮喪，因為他們明白，重要的不是是否落後，而是他們的創造力和堅持不懈的精神。」最終，巴士公司贈送了這巴士給學校，並將學生的研究成果展示在校園裡。這架巴士成為了我們校園的STEAM巴士，成為了各種活動和展品的展示平台。

我很喜歡這架STEAM巴士，它不僅象徵夢想，更能夠激發學生的好奇心和創造力，追尋夢想的機會。

莊校長希望未來能夠提供更多不同的機會，讓學生在玩樂中學習，從而培養出創造力和批判性思維。這架巴士將繼續承載著學生們的夢想，讓他們的創意在校園裡綻放光芒。

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