美麗40路丨20強誕生進行形象大改造　孫慧雪欣賞趙芮嵐Vivian撐朱筠雅

▲ 4位主持認真討論20強名單。

由孫慧雪、黃心美（Scarlett）、劉明軒（Vivian）和陳俞希（Hailey）主持ViuTV選美真人騷《美麗40路》在昨晚（9月4日）最後一組參賽者出場過後，主持、評審和製作組隨即商討入圍名單。

對於評判情Sir鍾情的10號彭方廷（Kiko），評判Annie G.和節目編審齊齊向著情Sir一唱一和，Annie G.笑稱：「呢個唔使諗啦！」編審則問情Sir：「呢個唔入咁點呀？」Annie G.即代答：「佢唔做㗎喇，所以畀佢入呀！」情Sir卻認真表示：「覺得彭方廷心地好，連個樣都表現到出嚟，親和力好強。」

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▲ 孫慧雪對於入圍名單諗到頭都痛。

美麗40路丨孫慧雪欣賞趙芮嵐

孫慧雪就覺得37號趙芮嵐（Yolanda）保養得很好，舉手投足給人感覺很有急才。這因在海選時，阿雪指Yolanda全沒媽媽味，Yolanda立即反應奇快地說：「跟你學嘢之嘛。」氹得阿雪非常開心。

而評判Hidy則覺得6號曾甜詩（Sophie）一身紋身很有型，但出來給人感覺又很女孩。至於Vivian在海選時已很喜歡22號朱筠雅（Katchupx），Hailey亦指她：「好多嘢講，好得意，好有親和力。」

▲ 劉明軒和陳希俞自言海選時已喜歡22號朱筠雅，覺得她健談和好得意。

經過一輪討論後正式誕生20強，包括：1號周雅韻（Connie）、2號文炎君（Bonnie）、4號葉慧如（Heidi）、 6號曾甜詩（Sophie）、7號吳寶儀（Polly）、 9號陳懿汶（Barbie）、 10號彭方廷（Kiko）、 11號林慧倩（Giselle）、 12號鄧祖欣（Pam Pam）、 14號翁貝怡（Florrie）、 16號馬麗如（Taylor）、19號陳雅慧（仙迪）、 20號李泳芯（Nika）、21號温儉美（Creamy）、 22號朱筠雅（Katchupx）、 30號文芷苓（校長）、 35號曾凱霖（Belle）、 36號黃浩鈴（Mekie）、 37號趙芮嵐（Yolanda）、40號高以嘉（以嘉）。

20位晉級佳麗經過大會形象總監Annie G.和大會髮型總監Chris Cheng大改造之後，再由人像及時尚攝影師情Sir親自操刀，拍攝全新造形照。

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美麗40路丨情Sir指Nika最難影

之前被Annie G.評為「求其紥住啲頭髮，一睇就知係媽咪」的44歲Florrie，改造後令人眼前一亮，阿雪看見禁不住說：「個樣好細個，好crazy囉！」現場更加有工作人員偷影Florrie照片，還被阿雪當場逮捕。

而眾多佳麗中，情Sir指最難影的是Nika，原來拍照當日4位主持監場，還不時發出和情Sir相反的指示，令拍照過程出現小混亂。

當中7號吳寶儀（Polly）更被Annie G.大讚為「翻版梅豔芳」，氣勢十足。37號趙芮嵐（Yolanda）亦被盛讚為「翻版安室奈美惠」，驚豔全場。