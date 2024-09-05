  • 30°C
香港時間：202495日 (四) 20:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 颱風 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美麗40路丨20強誕生進行形象大改造　孫慧雪欣賞趙芮嵐Vivian撐朱筠雅

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 颱風 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

4位主持認真討論20強名單。

由孫慧雪、黃心美（Scarlett）、劉明軒（Vivian）和陳俞希（Hailey）主持ViuTV選美真人騷《美麗40路》在昨晚（9月4日）最後一組參賽者出場過後，主持、評審和製作組隨即商討入圍名單。

對於評判情Sir鍾情的10號彭方廷（Kiko），評判Annie G.和節目編審齊齊向著情Sir一唱一和，Annie G.笑稱：「呢個唔使諗啦！」編審則問情Sir：「呢個唔入咁點呀？」Annie G.即代答：「佢唔做㗎喇，所以畀佢入呀！」情Sir卻認真表示：「覺得彭方廷心地好，連個樣都表現到出嚟，親和力好強。」

美麗40路丨馬麗如獲Jeffrey劉俊謙加持　洪淑燕被評判指內在年齡似女兒Sica

孫慧雪對於入圍名單諗到頭都痛。

美麗40路丨孫慧雪欣賞趙芮嵐

孫慧雪就覺得37號趙芮嵐（Yolanda）保養得很好，舉手投足給人感覺很有急才。這因在海選時，阿雪指Yolanda全沒媽媽味，Yolanda立即反應奇快地說：「跟你學嘢之嘛。」氹得阿雪非常開心。

而評判Hidy則覺得6號曾甜詩（Sophie）一身紋身很有型，但出來給人感覺又很女孩。至於Vivian在海選時已很喜歡22號朱筠雅（Katchupx），Hailey亦指她：「好多嘢講，好得意，好有親和力。」

劉明軒和陳希俞自言海選時已喜歡22號朱筠雅，覺得她健談和好得意。

經過一輪討論後正式誕生20強，包括：1號周雅韻（Connie）、2號文炎君（Bonnie）、4號葉慧如（Heidi）、 6號曾甜詩（Sophie）、7號吳寶儀（Polly）、 9號陳懿汶（Barbie）、 10號彭方廷（Kiko）、 11號林慧倩（Giselle）、 12號鄧祖欣（Pam Pam）、 14號翁貝怡（Florrie）、 16號馬麗如（Taylor）、19號陳雅慧（仙迪）、 20號李泳芯（Nika）、21號温儉美（Creamy）、 22號朱筠雅（Katchupx）、 30號文芷苓（校長）、 35號曾凱霖（Belle）、 36號黃浩鈴（Mekie）、 37號趙芮嵐（Yolanda）、40號高以嘉（以嘉）。

20位晉級佳麗經過大會形象總監Annie G.和大會髮型總監Chris Cheng大改造之後，再由人像及時尚攝影師情Sir親自操刀，拍攝全新造形照。

點擊圖片放大
+20
+19

美麗40路丨情Sir指Nika最難影

之前被Annie G.評為「求其紥住啲頭髮，一睇就知係媽咪」的44歲Florrie，改造後令人眼前一亮，阿雪看見禁不住說：「個樣好細個，好crazy囉！」現場更加有工作人員偷影Florrie照片，還被阿雪當場逮捕。

而眾多佳麗中，情Sir指最難影的是Nika，原來拍照當日4位主持監場，還不時發出和情Sir相反的指示，令拍照過程出現小混亂。

當中7號吳寶儀（Polly）更被Annie G.大讚為「翻版梅豔芳」，氣勢十足。37號趙芮嵐（Yolanda）亦被盛讚為「翻版安室奈美惠」，驚豔全場。

相關文章

美麗40路丨馬麗如獲Jeffrey劉俊謙加持　洪淑燕被評判指內在年齡似女兒Sica
18:54 2024/09/04
美麗40路丨馬麗如獲Jeffrey劉俊謙加持　洪淑燕被評判指內在年齡似女兒Sica
美麗40路丨彭方廷被評判情Sir睇好　翁貝怡公布歲數令全場嘩然
13:09 2024/09/03
美麗40路丨彭方廷被評判情Sir睇好　翁貝怡公布歲數令全場嘩然
美麗40路丨黃心美相隔6年回歸ViuTV　被心穎連累陷低潮零怨言
13:34 2024/08/30
美麗40路丨黃心美相隔6年回歸ViuTV　被心穎連累陷低潮零怨言
美麗40路丨孫慧雪為ViuTV拍片招募輕熟女選美　網民選心目中「40路女神」【多圖】
16:46 2024/02/22
美麗40路丨孫慧雪為ViuTV拍片招募輕熟女選美　網民選心目中「40路女神」【多圖】

你可能感興趣

美麗40路丨馬麗如獲Jeffrey劉俊謙加持　洪淑燕被評判指內在年齡似女兒Sica
18:54 2024/09/04
美麗40路丨馬麗如獲Jeffrey劉俊謙加持　洪淑燕被評判指內在年齡似女兒Sica
美麗40路丨彭方廷被評判情Sir睇好　翁貝怡公布歲數令全場嘩然
13:09 2024/09/03
美麗40路丨彭方廷被評判情Sir睇好　翁貝怡公布歲數令全場嘩然
美麗40路丨黃心美相隔6年回歸ViuTV　被心穎連累陷低潮零怨言
13:34 2024/08/30
美麗40路丨黃心美相隔6年回歸ViuTV　被心穎連累陷低潮零怨言
孫慧雪 黃心美 陳俞希 綜藝節目 ViuTV

最高瀏覽

打風｜摩羯已增強為超強颱風　天文台評估周四下午後或掛八號
打風｜摩羯已增強為超強颱風　天文台評估周四下午後或掛八號
打風｜天文改發八號風球　至少維持至明日正午12時
打風｜天文改發八號風球　至少維持至明日正午12時
打風｜「魔羯」來襲明午或改發8號風波　議員促教育局盡早公布全港學校停課
打風｜「魔羯」來襲明午或改發8號風波　議員促教育局盡早公布全港學校停課
急症室最長等候時間（09月05日 時間16:05）
急症室最長等候時間（09月05日 時間16:05）
颱風摩羯丨天文台考慮下午4至7時改發8號風球 打工仔幾點收得工？ 即睇特別天氣交通安排
颱風摩羯丨天文台考慮下午4至7時改發8號風球 打工仔幾點收得工？ 即睇特別天氣交通安排