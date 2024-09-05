大學宿舍｜都大斥約10億買酒店作宿舍月租8000　林群聲：將來或再買酒店

▲ 都大學生宿舍「MU88」位於紅磡蕪湖街，前身為「城木酒店」。（朱永倫攝）

都會大學近月購入紅磡一幢全新酒店，新學年已變成為學生宿舍。都大校長林群聲今日（5日）以「雖不中亦不遠」回應市傳10億成交價，提到首年安排200名學生入住，待下學年停運改裝後最多可容納480人。他又形容，新增宿位對於全校1.5萬名學生來說只是「杯水車薪」，明言將來有機會再買酒店，另正物色地方增設新校舍。

都大去年初對外透露擬購買酒店，直至今年6月公布落實購入紅磡蕪湖街「城木酒店」，改名為「MU88」（取自都大英文名簡稱及街號），尚未改裝已於上月啟用。林群聲今帶記者參觀新宿舍，透露今次主要動用大學儲備購買酒店，對於市傳10億元成交價，他說：「我相信雖不中亦不遠」。

宿舍樓高16層、分為兩座，建築面積約6.64萬平方呎，設255間客房，最多容納480人。首年每間房只安排1人入住，經抽籤後安排200名學生入住，以一年級非本地生為主，全年宿費連按金及水電費共索價11.2萬元，每月宿費8,000元。參觀所見的宿舍房間沿用酒店設有的電視機及獨立廁所。

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林群聲稱，因首年未住滿480人，故宿生需分攤營運成本、承擔較貴租金，但形容學生「絕大部分住得開心」，強調校方「肯定唔係賺錢」，並無將購買酒店成本轉嫁予學生。他續說，校方已聘用顧問重新設計佈局，將部分單人房變成雙人房，待本學年結束後清空宿舍，停運一年進行改裝，料於2026年重開，以最多容納480人的模式運作，人均宿費將相應減少。

都大內地生、土木工程學士一年級生楊同學就認為宿費不貴，她相信難以用相同價錢在坊間租到同等地段和大小的房間，且宿舍用門卡出入，保安不俗，她在晚上下課獨自回宿舍也感到很安全。

林群聲指，將來480個宿位對於全校1.5萬名面授同學而言是杯水車薪，但仍有助新來港內地生適應，亦可預留宿位予外國交換生、教職員，以及來港探望子女的家長，更說「如果將來有更加合適，再買多棟都唔定。」

此外，都大在3月成為本港首間應用科學大學，校方正物色地方用於工程及建築相關課程進行研究及實習的「工業中心」，預計面積4萬多呎；並擬於商業區購買物業設立培訓中心。位於常盛街及佛光街交界、毗鄰何文田一號的斜坡用地發展擬建成的19層高新教學大樓，則預計於2028/29學年啟用，定位為「構建社區健康樞紐」，可提供33萬平方呎總樓面面積。

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