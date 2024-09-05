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女神丨鄧麗欣愛情滋潤狀態大勇　Stephy「中門大開」性感晚裝派福利【多圖】

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 56 分鐘前

最後更新： 48 分鐘前

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熱門 颱風 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

鄧麗欣狀態大勇。

鄧麗欣（Stephy）在7月初被爆與高大健碩的台灣男子拍拖後，大方認愛但沒有公開男友樣貌。

之後，Stephy被爆樣貌似「鄭雨盛及李炳憲混合體」，Stephy在去年開騷時，男友已坐第一排捧場，而她之後也甜蜜認男友當時的確在場。

我談的那場戀愛丨吳君如張天賦首度合作火花四射　鄧麗欣罕有演反派掌握騙術

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Stephy「中門大開」派福利

本身已被封女神的Stephy，在愛情滋潤下狀態更佳，她日前出席在西九舉行的時裝騷，之後在個人社交平台上載有關照片。

當日Stephy身穿一襲中門大開緋紅色晚禮服的照片，鮮艷的紅色襯托了Stephy光彩照人的氣質，女人味滿溢，不愧有「中女天花板」稱號。

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