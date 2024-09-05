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法證先鋒VI劇透丨第19集劇情預告　佩清遭惡意中傷被張貼街招抹黑

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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《法證先鋒VI倖存者的救贖》

TVB劇《法證先鋒VI倖存者的救贖》由黃宗澤、袁偉豪、蔡潔、蔣祖曼、傅嘉莉、戴祖儀、關楚耀、林正峰、王敏奕、吳業坤主演，第18集劇集講到佩清找精神科醫生華悅生幫忙，幫嘉琪設法克服恐光症。「Z網絡」上市，有為在上市酒會上突然昏倒。

法證先鋒VI丨第19集 （6/9）

「Z網絡」的CEO王有為突然猝死，佩清驗屍發現死者似有服用抗凝血劑，但死者並沒有相關病史。

星柏等檢驗有為的血液，的確驗出有過量抗凝血劑，成份卻有可疑！浩然、星柏等往有為的住所調查，有重要發現。

書婷獲著名珠寶公司聘請赴巴黎工作，浩然着她宜詳加考慮。

星柏推斷藍茵發生車禍時，現場還有另一輛車，那車是導致車禍的原因。

浩然等找到那輛車，循著線索查出真相！

佩清遭人惡意中傷，更被張貼街招抹黑，事態嚴重。

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法證先鋒 電視劇 TVB

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