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大學收生｜都大內地生佔19%貼近2成上限　林群聲：盼當局再放寬

社會

發布時間： 54 分鐘前

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都大校長林群聲指，本學年本科內地生人數佔比高達19%，貼近2成上限。（朱永倫攝） 

都會大學招收內地生限額已於上學年獲放寬至2成。都大校長林群聲今（5日）在傳媒聚會上表示，都大本學年本科內地生人數佔比高達19%，貼近2成上限，較1、2年前激增5個百分點。

林群聲指，都大在2024/25學年收生上升，本科生按年增23%至3,102人，研究生亦增13%至2,802人，透過聯招入讀首年學士學位人數亦增24%至1,984人。

都大非本地生報讀及取錄人數更連續5年創新高，其中入讀首年學士學位人數按年增22.5%至818人。林群聲透露，內地生佔本科生比例，已經由1、2年前的14%，今年增至19%，他校方原本希望「循序漸進」增至20%，但內地生報名人數超出預期，料對明年非本地收生造成「好大波幅」，盼當局再放寬限額。

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林群聲認為，都大成為應用科學大學只是收生上升的眾多原因之一，大學買宿舍及推出機師課程等舉措，也令同學對都大認識更多，有助提高收生。

另外，對於政府推行「愛國主義教育」，林群聲指都大「不嬲有做」，例如近年趁國慶、回歸及憲法日等重要日子拍攝短片；最近趁國慶75周年，校方亦特別準備了14條短片，介紹由新中國成立以至最近的太空科技發展，介紹國家如何扶貧以至脫貧等，每條長約7至9分鐘短片，校方將上載短片到網頁，予公眾人士觀看。

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