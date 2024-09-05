假學歷｜都大揪出懷疑假學歷個案急升至「三位數」　料與非本地生報名增加有關

▲ 都大學術副校長關清平（左）透露最近發現懷疑假學歷申請多達「三位數」，強調都大一直嚴格把關，圖右為都大校長林群聲。（朱永倫攝）

港大早前爆出「假學歷」風波，都會大學今學年非本地生人數急升，專責檢視入學申請的都大學術副校長關清平透露，近期發現的可疑個案數字亦由往年「兩位數」升至「三位數」，全數申請已遭拒絕，強調都大一直嚴格審查所有申請者學歷，相信未有遺漏。

都大校長林群聲今率新任管理層見記者，談及都大一直嚴肅處理學生懷疑假學歷的問題，並透露最近揪出懷疑個案有上升。關清平表示，都大最近發現的可疑懷疑假學歷數字增至「三位數」，比往年「兩位數」更多，並以報讀碩士課程為主，他相信與非本地生報名人數增加有關，全部懷疑個案已遭都大拒絕錄取，校方亦有就部分嚴重個案報警處理。

港大今次是有碩士生入學後才被發現持有假學歷，都大會否審查現有學生學歷？關清平說，不論學生來自哪個國家，都大一直有審查所有申請人學歷，並非抽樣查核，「我唔覺得我哋以前會有（持假學歷學生入學）」。

關清平舉例指，大學可透過內地官方設立的學歷資料數據庫查核內地生學歷，即使內地生出國讀書，國家亦有相關紀錄；若涉及外國大學，都大會直接向相關大學索取學生成績表。他又指，大學並非執法機構，難以對外分享懷疑個案資料，「如果報我哋用假學歷，如果佢報港大用真嘅（學歷），港大唔收佢，對佢唔fair（公平）。」

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