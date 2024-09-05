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我談的那場戀愛丨何妙祺感激吳君如無酬演出 陳慶嘉讚鄧麗欣表現超乎預期

娛樂

撰文： 陳家昌

發布時間： 34 分鐘前

最後更新： 27 分鐘前

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張天賦演網騙集團的新手成員，卻在騙取吳君如的過程中，自己也動了心。

由吳君如、鄧麗欣、MC張天賦主演的《我談的那場戀愛》，演員班底可說來自不同世代。導演何妙祺師承於資深創作人陳慶嘉，這次她由編劇身份首次執導，由近年的熱門話題網上情騙作為引子，繼而帶出都市寂寞人心的主題。

「愛情，只要你相信，就是真。」這句電影宣傳語句正好概括了《我談的那場戀愛》的故事。吳君如飾演一位知名婦科醫生余笑琴，喪夫後外表依然堅強，但晚上也是難耐寂寥，在好奇心驅使下，她以假身份登入了一個交友網站，本來以為夠冷靜理智，最後卻沉醉於網上情緣，愛上了自稱中年喪妻的法籍石油工程師，實則是網騙集團少年新手（張天賦飾）……

這個故事容易引來共鳴，因這類由網戀引致的詐騙事件，在世界上每日都正在發生。曾參與《人間喜劇》、《美人魚》的編劇何妙祺，首次做導演，就以這個帶有時事性的故事，成功獲批「首部劇情電影計劃」（專業組）的資金開拍電影，並找來了「師父」陳慶嘉及秦小珍任監製。

何妙祺（左）過去常為陳慶嘉任編劇，今次轉當導演，她說：「以前習慣跟他的想法去寫故事，今次很多事就要自己做決定。」

由受害者角度創作

故事既然來自現實，縱然不是真人真事改編，她們亦為此做了不少資料搜集。何妙祺說：「有次看新聞報道警方搗破一個網騙集團，展示的證物中真的有一些類以劇本的東西，對身為編劇的我，是感到有趣的，那時也因為無工開，就覺得可以寫這個題材。」陳慶嘉在整理資料時，發現網騙集團的製作規模，比起電影製作更大陣仗。「大型組織如柬埔寨、緬甸的KK園，背後的確有不少人做策劃；香港也曾揭發過有家庭式的小規模作業。而日本亦曾有書籍詳細描寫網騙集團如何分錢，的確是大開眼界。」

不過，他們沒打算寫一個警世的寫實電影，卻着重於感性的愛情部分。陳慶嘉指：「有許多網騙的過程其實很笨拙，吳君如也說『乜咁都有人信』，偏偏身邊總是有人卻沉溺於網上情緣中。所以今次便由女性角度，以受害人角度去創作，張天賦便是一個獵奇的角色，帶觀眾進入這個網騙世界，看看這些戀愛是如何開始。」

電影去到北海道札幌取景，當地政府也借出輕軌列車作拍攝。

何妙祺解說：「在眾多的騙案中，相信只有網上情騙案的受害者，在被騙的過程中是快樂的，甚至明知是假都不願清醒。戀愛往往正是騙局，成事總得你情我願，別人笑局中人傻，卻不知局中人的快樂，電影中沒有批判的成分，只在反思愛情孰真孰假的意義。」她說曾在電影試映後，有曾身受其受的觀眾向她答謝，因覺得故事寫出一些受害者的心聲。

網絡後的孤獨

事實作為電影創作人，同樣是以作品去令觀眾動容，故事是虛構，但感情卻是真。何妙祺也曾因為想寫故事，扮過不同的角色上網上討論區找人攀談。「我扮過男人，也扮過不同性別的同性戀者，有時想看看會否給人拆穿，但也發現了有很多詐騙個案，例如有些男人經常用同一套說話跟其他女性交談；也有人談久了，很快便向你銷售投資產品等。」

本身同為專欄作家的陳慶嘉笑言：「我以前都試過扮女作家每日寫專欄，後來同報的另一位男作家，透過編輯說希望認識我，那刻都幾有成功感，因對方都是寫作的，但也看不穿我是偽裝女人。」

透過網上交流，何妙祺更能體會到現代人的寂寞。「很多人的社交平台可能有1,000個朋友，但到要在證件上填寫緊急聯絡人的名字，偏偏又找不到一個適合的人，大家躲在手機和電腦屏幕後，自覺很保護、很安全，和不相識的人可以無所不談，卻更害怕跟真實的人作內心交流。」

雖然有着年紀和身份的差距，但因不約而同的內心寂寞，令二人走在一起。

堅持到日本取景

製作上，雖然今次拿了「首部劇情電影計劃」約800萬的資金，何妙祺坦言以現在的卡士和製作，是絕對不足夠，所以也很感謝監製陳慶嘉不斷幫她「碌」人情卡，找到很好的美指、服裝指導等，甚至很多人都未有收錢。「好像吳君如，她真的很幫新導演，看了劇本後答應演出，但我們說沒太多錢，君如就肯先不收片酬，如票房好才作分紅，甚至拍攝時的服裝，都是她私伙拿出的，她也笑道我們是否那麼窮？又指我們才是詐騙集團！」

電影後段在北海道札幌取景，何妙祺解釋：「劇情上一定要去外地，因只有人在異鄉，才會更加感性，會跟陌生人做出瘋狂的事，而且也不能去東京，因太熱鬧，北海道才有那份寧靜悠閒。」

作為監製的陳慶嘉坦言：「以這製作費要去外地拍，是不太可能，但我們都想幫她，努力找贊助，幸好札幌可以為海外電影作資助，只要能展示當地的特色便可，又肯借出列車拍攝，而且當地市民也能在網上報名，為推廣札幌的海外電影當義工或臨時演員，對我們都很有幫助。」陳慶嘉可說看着何妙祺出身，故今次她當上導演，也就全力支持。「在拍攝現場，盡量讓她保留其創作感性，行政上的事情就由我們去負責。」

鄧麗欣以前曾跟陳慶嘉合作《內衣少女》，今次則演一位很有風情的女人。

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鄧麗欣的驚喜

不少觀眾看過電影，都認同戲中扮演詐騙集團主腦之一的Stephy，帶來驚喜的演出。陳慶嘉指這角色有原型作參考。「以前電視台有位女同事是戀愛狂，從她每日回來的造型和舉止，便大約猜到當時她的戀愛狀態，所以把這特色放在Stephy身上。」

其中一場Stephy為張天賦貼心地打呔，令他感到有點難為情。

何妙祺指主角張天賦戲中遇上3位不同年紀的女士，有同齡的，也有較成熟的，而鄧麗欣則像一個男女關係的啟蒙者。她要求這個角色每次出場都有不同服裝，帶出令年輕男士驚艷的風情味。「Stephy只客串了4日，表現是超出了預期，因為造型太靚，攝影師都忍不住拍不同角度，有場她要為張天賦打呔的場面，MC是真的緊張得面紅耳赤！」

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