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打工仔悲歌｜高級文憑畢業月入逾2萬供養女友　港男被嘲學歷低：終有一日食軟飯

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撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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一名高級文憑畢業的港男月入逾2萬供養「啃老族」女友，卻被嘲學歷低：終有一日食軟飯。（iStock圖片）

【Executive Mommy/職場/打工仔】不少女生夢想都是有個好男人疼錫，衣食無憂！但遇到時，又未必懂得珍惜，一名港男就在網上發文，指自己沒有大學學歷，擁有11年工作經驗，月入2萬幾，供養一個「啃老族」女友幾年，但反被對方的好姊妹覺得終有一日他會「食軟飯」。

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高級文憑｜畢業11年月入逾2萬

該名港男在Facebook專頁「奴工處」發文，以「女友啲姐妹嫌我低學歷，覺得我終有一日食軟飯」為題發文指，自己是高級文憑打工仔，未讀過大學，在社會大學工作了11年，月入二萬多元，供養緊一個尼特族女友幾年，但佢啲好姊妹嫌我低學歷，覺得我終有一日食軟飯。」

「尼特族」一詞源自英國，意思如同「啃老族」即是不願就業、不願就學、也沒有尋找工作，身體健全、但依賴他人供養。

同場加映：6個累積財富小秘笈

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高級文憑｜網友：食軟飯無關學歷

對於港男明明已經出錢供養「毫無生產力」的女友，但反被對方的姐妹嘲笑學歷低，終有一天食軟飯，引起網友極大迴響，紛紛勸港男早日分手，「分手搵個新嘅。近墨者黑。」、「咩人搵咩朋友，建議你諗清楚係咪仲要咁樣養佢，出錢仲要被人話，吃力不討好」、「你唔係供養緊女朋友只係養緊隻豬。」

有網友就指自己就算有學位，人工都是跟樓主差不多，

我有學位（捱10年+夜校，一級級讀上去，30幾先拎到）咁又點？只係某啲公司某啲post嘅入場劵。人工咪同樓主咁上下。

另外，網友就表示自己的前男友就算擁有博士學位，目標都是食軟飯，「我ex英國博士畢業，佢嘅目標就係娶有錢女人食軟飯，最後佢成功咗～食唔食軟飯唔係睇學歷，而係睇人！」

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